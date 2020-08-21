بالصور.. إقبال متوسط في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان

شهدت محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، إقبالًا متوسطًا من الأطباء في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان، وذلك بمقر مكتبة مصر العامة.ويبلغ عدد من لهم حق التصويت 603 ناخبين لاختيار نقيب من بين 10 مرشحين، وينتخب أطباء الأسنان 3 أعضاء فوق السن و3 تحت السن للنقابة العامة، وذلك من بين 8 مرشحين فوق السن و11 تحت السن.ويصوت الناخبون لمرشح واحد من بين 2 مرشحين على مقعد نقيب أطباء أسنان بورسعيد، ويتم التصويت لصالح 2 مرشحين أحدهم فوق السن والآخر تحت السن، وذلك على مقعدي مجلس النقابة من بين 3 مرشحين فوق السن و4 تحت السن، كما يتم اختيار مرشح على مستوى منطقة شرق الدلتا من بين 2 مرشحين.وتشهد العملية الانتخابية بمحافظة بورسعيد إقبالا متوسطا، وذلك تحت إشراف قضائي كامل برئاسة المستشار أحمد زقزوق.