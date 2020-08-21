الوادي الجديد ترفع درجة الاستعداد لإجراء امتحانات الدور الثانى للثانوية

أكد صلاح مرغني، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، رفع درجة الاستعداد القصوى وذلك لانطلاق امتحانات الدور الثاني لإتمام شهادة الثانوية العامة، والذي توليه الدولة اهتمامًا شديدًا باعتباره واجبًا تربويًا ووطنيًا في المقام الأول في ظل الظروف الراهنة.وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، على تنفيذ كل التعليمات الوزارية بكل دقة والتي من شأنها العمل على سير الامتحانات وسط أجواء آمنة وهادئة داخل جميع اللجان بالمحافظة، ومتابعة تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وتنفيذ جميع التعليمات الصحية، حيث سيتم تعقيم الطلاب وجميع القائمين بأعمال الامتحانات عبر بوابات التعقيم الإلكترونية، وتسليم جميع الطلاب الكمامات الطبية بصفة يومية وتطهير وتعقيم جميع مقرات اللجان قبل بدء الامتحان وعقب انتهائه.وأشار مرغني إلى ضرورة التباعد بين الطلاب أثناء دخول اللجان وداخلها، بالإضافة إلى توفير المناخ الملائم أمام الطلاب لأداء الامتحانات بكل يسر وسهولة، لافتًا إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية و5 غرف عمليات فرعية (غرفة بكل إدارة تعليمية) لمتابعة سير أعمال الامتحانات لحظة بلحظة وعلى مدار الساعة وحال وجود أي مشكلات أو عقبات يتم حلها على الفور.