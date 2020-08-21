لسوء الجودة.. محافظ أسوان يوجه بغلق مخبز بلدى

أصدر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تعليماته لمديرية التموين بغلق أحد المخابز البلدية خلف نقطة شرطة كيما بمدينة أسوان.جاء ذلك بعد ورود شكوى مصورة من أحد المواطنين بمخالفة المخبز للأوزان القانونية لأرغفة العيش التي يبيعها مع سوء جودتها.ووجه محافظ أسوان مسئولي مديرية ومباحث التموين بتشديد الرقابة وتكثيف المرور الميداني المفاجئ على المخابز للتأكد من التزامها بوزن وجودة رغيف العيش.