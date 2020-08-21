«دميرتاش» يطالب بإنشاء تحالف ديمقراطي تركى للتخلص من أردوغان

دعا صلاح الدين دميرتاش قيادي بحزب الشعوب الديمقراطي التركي المعتقل حاليًا في سجون أردوغان، الأحزاب السياسية إلى إنشاء تحالف ديمقراطي قوي للإطاحة بحكم حزب العدالة والتنمية.وقال "دميرتاش" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: "يعتبر الانتقال إلى النظام البرلماني المعزز، وتحقيق استقلالية القضاء، واعتماد الكفاءة في التعيين بالمناصب العامة، من ضمن المبادئ الأساسية التي تضمنتها رؤيتي بخصوص التحالف بين الأحزاب السياسية".وأكد على أن هذه الرؤية ستكون لها أهمية كبيرة لتأسيس مستقبل تركيا، وليس فقط للوقوف ضد نظام أردوغان، ومن بين أهداف الرؤية «تهيئة المناخ اللازم لوجود جمهورية ديمقراطية ومجتمع ديمقراطي»، ووفقا للخبر الذي نشره موقع «بيرجون».وتابع:"هناك حالة كبيرة من الجدل لطريق وأساليب الخروج من الأزمة الحالية، فالوضع المذري الحالي يزداد سوءًا بمرور الوقت".وأردف قائلا: أكبر خطأ هو انتظار ذهاب النظام الحالي من تلقاء نفسه دون وقفة ضد كل ما يحدثه في البلاد أو الاعتقاد بأنه سيخسر، رغم الأخطاء الإدارية الجسيمة التي يرتكبها، ورغم أنه لا يفكر في أي فصيل بالمجتمع سوى نفسه، والمحيطين به فقط.وعرض 9 مبادئ أساسية لمشاركة الأحزاب السياسية في هذا التحالف، وهي:أولًا، كتابة دستور عصري يتناسب مع روح العقد الاجتماعي، ثانيًا الانتقال للنظام البرلماني المعزز، ثالثًا، إنهاء كافة أشكال العنف تمامًا أيًا كان مصدرها، وتطوير المبادرات السياسية من أجل تحقيق سلام مجتمعي دائم.رابعًا، تحقيق استقلال القضاء، وخامسًا، اتخاذ كافة التدابير الفعالة من أجل التصدي لكافة أشكال الإسراف، والفساد، والرشوة، وسادسًا إقرار نظام ضريبي عادل.وعن سابع المبادئ، قال المعارض الكردي، "ضمان حرية الإعلام والتعبير، والحق في التظاهر، وتشكيل التنظيمات، وثامنًا ضمان المساواة بالنسبة للمرأة، ووقف العنف ضدها، وتاسعًا اعتماد الكفاءة كمبدأ أصيل في التعيين بالمناصب العامة، بعيدًا عن الموالاة والمحاباة.