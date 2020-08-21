رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«دميرتاش» يطالب بإنشاء تحالف ديمقراطي تركى للتخلص من أردوغان

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 04:22 م
صلاح الدين دميرتاش
صلاح الدين دميرتاش
أبوزيد على
طباعة
دعا صلاح الدين دميرتاش قيادي بحزب الشعوب الديمقراطي التركي المعتقل حاليًا في سجون أردوغان، الأحزاب السياسية إلى إنشاء تحالف ديمقراطي قوي للإطاحة بحكم حزب العدالة والتنمية.

وقال "دميرتاش" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: "يعتبر الانتقال إلى النظام البرلماني المعزز، وتحقيق استقلالية القضاء، واعتماد الكفاءة في التعيين بالمناصب العامة، من ضمن المبادئ الأساسية التي تضمنتها رؤيتي بخصوص التحالف بين الأحزاب السياسية".

وأكد على أن هذه الرؤية ستكون لها أهمية كبيرة لتأسيس مستقبل تركيا، وليس فقط للوقوف ضد نظام أردوغان، ومن بين أهداف الرؤية «تهيئة المناخ اللازم لوجود جمهورية ديمقراطية ومجتمع ديمقراطي»، ووفقا للخبر الذي نشره موقع «بيرجون».

وتابع:"هناك حالة كبيرة من الجدل لطريق وأساليب الخروج من الأزمة الحالية، فالوضع المذري الحالي يزداد سوءًا بمرور الوقت".

وأردف قائلا: أكبر خطأ هو انتظار ذهاب النظام الحالي من تلقاء نفسه دون وقفة ضد كل ما يحدثه في البلاد أو الاعتقاد بأنه سيخسر، رغم الأخطاء الإدارية الجسيمة التي يرتكبها، ورغم أنه لا يفكر في أي فصيل بالمجتمع سوى نفسه، والمحيطين به فقط.

وعرض 9 مبادئ أساسية لمشاركة الأحزاب السياسية في هذا التحالف، وهي:

أولًا، كتابة دستور عصري يتناسب مع روح العقد الاجتماعي، ثانيًا الانتقال للنظام البرلماني المعزز، ثالثًا، إنهاء كافة أشكال العنف تمامًا أيًا كان مصدرها، وتطوير المبادرات السياسية من أجل تحقيق سلام مجتمعي دائم.

رابعًا، تحقيق استقلال القضاء، وخامسًا، اتخاذ كافة التدابير الفعالة من أجل التصدي لكافة أشكال الإسراف، والفساد، والرشوة، وسادسًا إقرار نظام ضريبي عادل.

وعن سابع المبادئ، قال المعارض الكردي، "ضمان حرية الإعلام والتعبير، والحق في التظاهر، وتشكيل التنظيمات، وثامنًا ضمان المساواة بالنسبة للمرأة، ووقف العنف ضدها، وتاسعًا اعتماد الكفاءة كمبدأ أصيل في التعيين بالمناصب العامة، بعيدًا عن الموالاة والمحاباة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«ارتداء مايوه».. سر اعتزال هالة صدقي التمثيل 5 سنوات

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020.. كيفية معرفتها والرابط

مصرع عنصر إجرامى فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

الخامسة خلال 2020.. ملامح حركة التنقلات الجديدة لرؤساء شركات البترول

الصور

image description

ندوة ثروت الخرباوى لمناقشة روايته الجديدة «مولانا الجوسقى»

image description

عادل بخيت.. فنان يجسد المسيح بطمي النيل الأسواني (فيديو)

image description

مدد يا آل البيت.. حكايات من مقامات الصالحين احتفالا بالسنة الهجرية

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

الأكثر قراءة

الحضور 3 أيام أسبوعيًا.. «التعليم» تناقش شكل العام الجديد

مصرع عنصر إجرامى فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

زوج هالة صدقي يطالب النائب العام بالتدخل ويصر على تحليل الـDNA

الخامسة خلال 2020.. ملامح حركة التنقلات الجديدة لرؤساء شركات البترول

إنفوجراف

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

image description

رسوم تحصيل المخلفات بالقانون الجديد (إنفوجراف)

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

أيام زمان

أشهر أدوار سعاد حسني وداليدا كانت من نصيب فنانة أخرى واستبعدها يوسف شاهين

«ارتداء مايوه».. سر اعتزال هالة صدقي التمثيل 5 سنوات

«سجلت الوصية بصوتي وهذه أمنيتي».. الأيام الأخيرة لفريد شوقي

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

نجم الساعة

مصطفى محرم: كتبت 25 حلقة من مسلسل «محمد فوزى».. وتامر حسنى أبرز المرشحين للبطولة

منوعات

«ناسا»: تسرب الهواء في المحطة الدولية لا يهدد حياة رواد الفضاء

هل يرتبط خطر الإصابة بمرض ألزهايمر بأنماط النوم؟

المشي والسباحة يقللها.. الكعب العالى يفاقم أعراض الدوالى

تنزيل تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
مستشفى الكبد المصرى
د. محمد عفيفي
مصر والبحر الأحمر
مدحت بشاى
ورود الإبداع لا تزهر فى العتمة
جمال طه
المبادرة الأمريكية للتسوية فى ليبيا
المزيد

الثقافة

أمسية شعرية احتفالًا بالعام الهجرى الجديد بثقافة دمياط

«ثقافة المنيا» تواصل احتفالاتها بذكرى افتتاح قناة السويس

إبراهيم عبدالمجيد ينتهى من «ممرات الخوف»

«مقتنياته تتخطى الـ170 مليار دولار».. 32 عامًا من إغلاق «متحف الجزيرة»