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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مخلفات النخيل» تزين الحدائق وأسوار المنازل بالوادى الجديد (صور)

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 04:08 م
مخلفات النخيل
مخلفات النخيل
محمد مهدي
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تعددت استخدامات مخلفات النخيل بمحافظة الوادي الجديد في بناء المنازل القديمة والمبنية بالطوب اللبن وكذلك عمل أسوار على الطراز البيئي وتثبيت الغرور لعدم الزحف على المناطق الزراعية والعمرانية بالمحافظة.

أكد الحاج كامل حنفي صاحب حديقتي الحيوان بمركزي الداخلة والخارجة أن جذوع وجريد النخيل من أهم الخامات التي استخدمت في تنفيذ مشروع حديقة الحيوان وعمل قرية بيئية ترفيهية لأهالي المحافظة، حيث تم التنفيذ على الطراز البيئي الذي يعشقه كل صغير وكبير في المحافظة.

وقال حنفي إن النخيل يكثر في محافظة الوادي الجديد بما يقارب 3 مليون نخلة، وجارٍ زراعة 2 مليون نخلة لما تحتويه المحافظة من تربة جيدة تساعد على زراعة النخيل وخاصة البلح السيوي "الصعيدي".

وأضاف أنه تتم إزالة النخيل الذكور أو المتعرض للحريق وشقه نصفين وغرسه في الأرض وعمل صبة إسمنتية لتثبيته واحدة تلو الأخرى ولفه بالأسلاك لتنفيذ سور كبير يصعب على الأطفال التسلق إليه، وكذلك تثبيت الغرود بوضع فلق النخيل تحت الغرود لعدم زحف الرمال على الأراضي الزراعية والمباني والمساكن العمرانية.

وأوضح الشيف إسماعيل محمد صاحب منتجع الرملة بطريق اللواء أحمد مختار بمركز الداخلة أنه تم استخدام جذوع النخيل والسعف في عمل أسوار خارجية على الطراز البيئي الذي يعشقه أهالي الواحات والسياح معًا، لإظهار التراث الواحاتي قبل اندثاره.

وأشار إسماعيل أن الخامات البيئية رخيصة الثمن ولا تكلفنا الكثير من المبالغ الطائلة، حيث يتواجد النخيل بكل منطقة وله مناطق معينة يرمي فيها النخيل غير الصالح للزراعة أو النخيل كبير السن أو الذكور التي ليس لها نفع غير أنها تنتج كوز الطلع الذي تتم به عملية التلقيح فقط.

وأكد الحاج ناصر سيد سليمان، صاحب مصنع تدوير مخلفات النخيل بالداخلة، أن المخلفات تدخل في صناعة الأخشاب والسماد وكذلك الأعلاف بجميع أنواعها، وتعتبر الأسمدة العضوية من العناصر الأساسية والمهمة في تغذية النباتات خاصة في مزارع الشتلات ونباتات الزينة ومن هذه الأسمدة الأنواع المصنعة من مخلفات النخيل التي تتوافر بكميات كبيرة في المجتمعات الريفية، كما أن أسعار هذه الأنواع من الأسمدة المستوردة من الخارج.
مخلفات النخيل
مخلفات النخيل
مخلفات النخيل
مخلفات النخيل
مخلفات النخيل
مخلفات النخيل
مخلفات النخيل
مخلفات النخيل
مخلفات النخيل
مخلفات النخيل

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