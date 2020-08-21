نرمين يسر تكتب: «الحارث».. عندما تشاهد فيلم رعب فتضحك

الرعب في الأفلام والحكايات من أكثر الأشياء التي تجعلنا مطمئنين وشاكرين الله لأننا لسنا هؤلاء المطاردين من الأشباح التي نراها على الشاشة، ومن هذا المنطلق لم نشعر بالامتنان لأننا لسنا أبطال فيلم "الحارث"، بل شعرنا بالاستياء.عرض منصة "شاهد" أحدث إنتاجها من الأفلام بعنوان "الحارث" ونتعرف من خلال اسم الفيلم على أنه رعب لما ينسب الاسم إلى أنه أحد أسماء الشيطان، فيدور الفيلم حول فكرة ظهور الشيطان على الأرض في يوم ذكرى ميلاده واستنادًا إلى أسطورة ابن الشيطان، فيختار الشيطان أنثى بشرية لتحمل أحشاؤها ابنًا له يمتلك صفاتا مشتركة بين قوة الشيطان والصفات البشرية.الفكرة المقدمة تم استهلاكها على مدى تاريخ السينما العالمية، وخاصة "هوليوود" في فيلم "محامي الشيطان"، و"طفل روزماري" والكثير منهم حتى إنه يعرض حاليًا مسلسل "لوسيفر" ومن قبله مجموعة من أبناء الشياطين في المسلسل الألماني "فرويد" اللذين عرضا على منصة "نتفليكس".من مميزات الفيلم الذي كتبه محمد عبدالخالق وأخرجه محمد نادر أن أجمل ما تشاهده هو واحة سيوة وبخلاف ذلك، فإنها قليلة المشاهد المقنعة أو الحوار المبتور غير المكتمل إلى نقطة توصيل المعلومة أو الإجابة على السؤال.يبدو أحمد الفيشاوي يتقمص دور "يوسف" الصحفى عن طريق لي ذراع الشخصية، فتجده يكرر كلمة "المقال" مئات المرات وكأنه يثبت للمشاهدين (أنا صحفي يا جماعة)، ويغلظ صوته لدرجة ملفتة ويتحدث بلكنة مختلفة مُحيرة بالإضافة إلى تكرار الجمل الحوارية في عدة مشاهد بنفس الترتيب في معضلة "أنت أصلك مش في البيت" على لسان ياسمين رئيس، التي تجيد الدهشة كرد فعل على معظم المواقف في الفيلم بدون داع لهذه الدهشة من الأساس.نلاحظ تغيرات مفاجئة في تحول غير متوقع لشخصية "شري" صديقة الزوجة التي يتضح أنها تحلم وتتنبأ بالأحداث بناء على الحلم، ليست المفاجأة الوحيدة في قصور السيناريو، وإنما هناك ما هو أبعد من ذلك يصل إلى الراكور المستسهل، ويلاحظ أن شعر علي الطيب كان قصيرًا طوال الأحداث عدا آخر مشهد أصبح طويلًا في فترة زمنية قصيرة بفضل منتجات الشعر المتطورة من أعشاب سيوة على ما يبدو.نهى عابدين تظهر في مشهد واحد قصير في الجريدة التي تكرر الإشارة إليها مع كلمة المقال مرارًا لتعطيه ملف أوراق وتحذره من أن يهتم بزوجته وابنه، ثم اختفت ولا نعلم من أين بدأت، ولماذا انتهت مثل ضيوف الشرف الذين ظهروا في بداية الفيلم من باسم سمرة وعارفة عبدالرسول وعمرو عبدالجليل وأسماء أبوزيد والذين لم يتم إلقاء الضوء عليهم بالشكل المرضي أو المساحة الكافية من الوقت.وأين الشيطان؟ أهو ذلك الطيف غير المرئي فقط على مدار الأحداث أم أنه من العمق الدرامي والرؤية السريالية، إن الأفعال الشريرة تدل على وجوده كآلة للشر؟ أو أنه من الأفضل ألا يظهر بشكله من أجل حفظ ماء وجه صناع الفيلم، خاصة المونتاج الذي يقوم بتقطيع لحم وجلد المشاهد لتبدو غير مترابطة أو تسير على موجة واحدة.لا شك أن محاولات السينما المصرية على مر التاريخ منذ تقديمها فيلم "سفير جهنم" أول فيلم "رعب مصري" أنتج عام 1945 ومن بعده توالت الأفلام المخيفة التي تحمل فكرة فاوست لجوته في بيع البشر أرواحهم للشيطان في مقابل حياة راغدة مثل "خاتم سليمان"، أو أفلام الرعب الكوميدي التي كان بطلها إسماعيل ياسين مثل "عفريتة هانم"، و"إسماعيل ياسين في متحف الشمع".ربما اتسمت فترة الثمانينيات بأفلام محمد شبل في محاولات جيدة مثل "التعويذة"، و"أنياب"، ولكنها فقيرة الصنع في المجمل وميزانيتها محدودة على عكس "الأنس والجن" الذى يعد أحد الأفلام المؤثرة في وجدان المشاهدين.نلاحظ في جميع ما سبق من الأمثلة أن أفلام الرعب المصرية فى انحدار مستواها على الرغم من أن تاريخ الفلكلور المصري يحوي قصصًا شعبية مرعبة مثل "أبو رجل مسلوخة"، و"النداهة"، و"الشمامة".. فلماذا لا نستغل إحدى هذه الأساطير في فيلم معتدل.