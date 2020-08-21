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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المصريين الأحرار»: وقف إطلاق النار فى ليبيا تكليل لجهود مصر

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 04:56 م
عصام خليل
عصام خليل
إسلام نصير
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أكد حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، أن مبادرة وقف إطلاق النار في كافة الأراضي الليبية من قبل مجلس النواب وحكومة الوفاق، جاء نتيجه لجهود الدبلوماسية الرئاسية المصرية.

وقال الحزب في بيان له اليوم الجمعة، إن وقف العمليات العسكرية يُشكل خطوة جيدة، نتطلع جدية الأمر في المضي قدما علي طريق التسوية السياسية بين الجوانب الليبية.

لافتا إلى ضرورة توخي الحذر الشديد من نوايا حكومة الوفاق لأنها عادة ما تتبع أساليب ملتوية.

وأضاف أن القيادة المصرية بذلت جهودا جبارة بهدف تحقيق الاستقرار الليبي ووقف سيل الدم والاقتتال وغلق الباب أمام الطامعين في مقدرات دولة ليبيا الشقيقة.

ودعا الحزب جموع الشعب الليبي للوقوف صفا واحدا لحفظ أمن وسلامة البلاد، مشددا على أن مصر قيادة وشعبًا يدعمان خطوات الاستقرار وأمن الدولة الليبية باعتباره امتدادا للأمن القومي المصري.

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