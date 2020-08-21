«الحرية المصري» يثمن وقف إطلاق النار في ليبيا ويشيد بموقف السيسي

أعلن حزب الحرية المصري عن كامل تأييده للتطورات الأخيرة في الملف الليبي، عقب الإعلان عن التوافق حول وقف إطلاق النار.وثمن رئيس المجلس الرئاسي للحزب النائب محمد عطية الفيومي، في بيان اليوم الجمعة، كل ما يؤدي إلى تفكيك الميليشيات، ووقف التدخل الأجنبي.وأكد الفيومي ضرورة إنجاح المبادرات الجادة الساعية إلى إبطال مفعول العمليات الإرهابية بكافة الأراضي الليبية، لافتًا إلى الدور المبكر والمساعي المخلصة للقيادة المصرية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو الوصول إلى التسوية السياسية التي تلبي طموحات الشعب الليبي في استعادة الهدوء والحفاظ على نسيج الشعب الليبي وحفظ مقدراته.ويرى الحرية المصري في المستجدات الأخيرة، التي عبرت عنها بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا، بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية، ما يشبه «نقطة ارتكاز» يمكن الانطلاق منها لإحلال الهدوء والاستقرار بالاتجاه الاستراتيجي الغربي للبلاد.وشدد الفيومي على أهمية الإسراع الفوري في البدء بترحيل جميع الميليشيات والقوات الأجنبية والمرتزقة المتواجدة على الأراضي الليبية، واتخاذ كافة الضمانات التي تحول دون تحول الأراضي الليبية إلى مسرح للمعارك الدموية والتخريبية.واختتم رئيس المجلس الرئاسي لحزب الحرية، بأن الدور البطولي للرئيس عبدالفتاح السيسي سيظل خالدًا في ذاكرة التاريخ، بأنه القائد الذي أوقفت القاهرة في عهده أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا، انطلاقًا من ثوابت وطنية خالصة تحرص على سلامة واستقرار المنطقة العربية بأسرها.