العراق وأمريكا يبحثان التصدى لـ«داعش»

بحث وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، خلال زيارته الحالية لواشنطن، اليوم الجمعة، مع نظيره الأمريكي مارك إسبر الشراكة الأمنية الثنائية.وقال عناد- حسبما ذكرت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا، "خلال مرافقتي وفد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى واشنطن عقدت اجتماعا مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر وناقشنا الشراكة الأمنية الثنائية، وأكدنا استمرار التعاون بين القوات العراقية والتحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش".