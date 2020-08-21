الوادي الجديد تشهد انتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الأسنان

تشهد محافظة الوادى الجديد، اليوم الجمعة، إجراء انتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الأسنان، وذلك بمقر الإدارة الصحية بمدينة موط بمركز الداخلة، تحت إشراف قضائى، لانتخاب النقيب العام وأعضاء مجلس إدارة النقابة العامة فوق السن وتحت السن، بالإضافة إلى ممثل قطاع الصعيد بالنقابة العامة ومجلس إدارة ونقيب النقابة الفرعية بالمحافظة.وأكد الدكتور محمد بكر، نقيب أطباء الأسنان بالوادى الجديد في بيان له، منذ قليل، أنه تم حسم انتخابات النقابة الفرعية بالتزكية، وفوز الدكتور محمد على، والدكتور حسام الصفتى بعضوية مجلس النقابة الفرعية فوق السن، وفوز الدكتور عبدالله كامل، والدكتور محمد سعد بعضوية المجلس تحت السن.وأضاف "بكر" أن الانتخابات أجريت فى مقر الإدارة الصحية بمركز الداخلة التابعة لمحافظة الوادي الجديد، تحت إشراف قضائى، حيث ينتخب العضو المسدد الاشتراكات من أطباء أسنان المحافظة، النقيب العام، ومجلس إدارة النقابة العامة، وممثل قطاع الصعيد بالنقابة العامة، لافتا إلى أن الانتخابات بدأت في العاشرة صباحا حتى الخامسة مساءً، وسط الالتزام بكل الاشتراطات الصحية والوقائية، لضمان الحفاظ على الصحة العامة والوقاية من فيروس كورونا وحماية الأعضاء أثناء التصويت، مشيرا إلى أن المحافظة تضم لجنة واحدة بمقر الإدارة الصحية بالداخلة، ويبلغ عدد أطباء الأسنان بالمحافظة المقيدين بالنقابة نحو 150 طبيب أسنان.