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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

كمامات ناقلة للعدوى بكورونا حسب منظمة الصحة العالمية

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:32 م
كمامات ناقلة للعدوى
كمامات ناقلة للعدوى بكورونا
سلمى بدر
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نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرا عن أنواع الكمامات بحسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية، كشف فيه علماء عن اختبار أجروه على 14 نوعا يرتديه ملايين حول العالم للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ووجدوا أن إحداها يزيد من خطر الإصابة، وأعادوا ترتيبها حسب أفضليتها.

الاختبار تناول كمامات من خامات مختلفة، وقارن الباحثون مدى انتشار القطرات من أنفاس المشاركين أثناء ارتدائهم لإحدى الكمامات، مع تلك القطرات التي تنطلق من أفواههم وأنوفهم في حالة عدم ارتداء أي قناع.

أما النتائج فقد كشفت أن أقل الأقنعة فاعلية الذي يغطي الفم والأنف ويمتد حتى الرقبة، ووجدوا أنه يزيد من خطر الإصابة بالعدوى، وتتسبب بنقل القطرات بنسبة 110%، مما يعني أن عدم ارتداء قناع على الإطلاق يكون اختيار أفضل.

وقال مارتن فيشر الباحث بجامعة ديوك للصحيفة: "فوجئنا عندما اكتشفنا أن عدد القطرات في قناع الرقبة تجاوز عدد الجسيمات التي تم قياسها دون ارتداء قناع"، مضيفا: "نريد التأكيد على أننا نشجع الناس حقا على ارتداء الأقنعة، لكننا نريدهم في الوقت نفسه أن يرتدوا أقنعة فعالة".

وكان ثاني أسوأ غطاء للوجه المعروف باسم "الباندانا"، وهو عبارة عن قطعة قماش أو منديل تطوى على شكل مثلث، على أن يكون رأسه تحت الأنف، ويعقد طرفاه خلف الرأس، ورغم سوء هذا القناع، فإنه لا يزيد من خطر الإصابة.

وجاء في المركز الثالث من حيث عدم الكفاءة، الكمامة "التريكو" المحبوكة، المحاكة من الصوف بشكل أساسي، أما القناع الأكثر فعالية بحسب الاختبار، فهو كمامة "N95" التي تصل فيها نسبة نقل القطيرات إلى 0.1 %، ويستخدم هذا النوع من الكمامات العاملون في مجال الرعاية الصحية.

أما ترتيب الأقنعة الواقية من الأفضل إلى الأسوأ حسب الاختبار الذي نشرت نتائجه الصحيفة كان كالتالي:

جاء قناع N95 محكم بدون صمام للزفير ورقمه في الصورة (14) في المركز الأول، ثم القناع الجراحي ورقمه في الصورة (1)، ثم قناع القطن والبولي بروبيلي ورقمه في الصورة (5)، وبعده قناع مئزر من طبقتين من مادة البولي بروبيلين ورقمه في الصورة (4)، تلاه ثم قناع ذو طبقتين من القطن مع طيات ورقمه في الصورة (13)، ثم قناع مطوي من طبقتين من القطن ورقمه في الصورة (7)، ثم قناع N95 مع صمام منق ورقمه في الصورة (2)، ثم قناع قطني ورقمه في الصورة(8)، ثم قناع أحادي الطبقة ورقمه في الصورة (9)، تلاه قناع مطوي من طبقة واحدة قطنية ورقمه في الصورة (10)، وبعده قناع ذو طبقتين من القطن مع طيات ورقمه في الصورة (9)، ثم قناع محبوك من الصوف ورقمه في الصورة(3)، ثم باندانا قطعة قماش تعقد خلف الرأس ورقمه في الصورة (12)، وأخيرا كمامة العنق التي تمتد لتغطي الفم والأنف ورقمه في الصورة (11).

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