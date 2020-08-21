المحلة تواصل حملات إزالة التعديات على الأراضى

نفذت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى عدة حملات مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة واسترداد أراضيها في عدد من القرى التابعة لذات المركز.وأسفرت جهود الحملات هذا الأسبوع عن استرداد 4400 متر من أملاك الري والصرف تم خلالها تنفيذ إزالة 100 حالة تعد، 52 حالة تعد على صرف بشبيش و48 حالة تعد تابعة لري بحري زفتي، وقد تضمنت الإزالات أكشاك ومباني وحظائر وأسوار تمت إزالتها بالكامل.ووجه اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، نوابه بضرورة استكمال حملات إزالة كل التعديات على أملاك الدولة.