«المنشآت الفندقية»: فنادق 5 نجوم متاحة للمصريين بـ1000 جنيه فى الليلة

كشف هشام الشاعر، عضو مجلس غرفة المنشآت الفندقية، أن أسعار الفنادق متاحة للمصريين ومناسبة للفئات المختلفة.وقال الشاعر- في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن هناك فنادق تبدأ من سعر 800 حتى 2000 جنيه لليلة الواحدة، موضحًا أن الأسعار ارتفعت فقط خلال فترة الأعياد لزيادة الطلب عليها، ولكن بعد انتهاء موسم الأعياد عادت كما كانت.وأضاف عضو غرفة المنشآت الفندقية أن هناك فنادق 5 نجوم على درجة عالية من الجودة متاحة للمصريين بـ1000 جنيه لليلة الواحدة سواء في البحر الأحمر أو جنوب سيناء، موضحًا أنه لا يمكن الاستغناء عن السياحة الداخلية فهي صمام الأمان عند تراجع حركة السياحة الدولية، كما أصبحت لدى المواطن المصرى ثقافة السفر والتعرف على محافظات بلاده.