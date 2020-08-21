«الأوقاف» تحدد موضوع خطبة أول صلاة جمعة فى المساجد

قررت وزارة الأوقاف، أن يكون موضوع خطبة الجمعة المقبلة 28 أغسطس 2020، تحت عنوان «الأمل حياة»، وينقلها التليفزيون المصري والإذاعة المصرية من مسجد محمد علي بالقاهرة.وتعتبر الجمعة المقبلة هي أول عودة لصلاة الجمعة بعدد كبير من المساجد بعد جائحة كورونا، وذلك بناء على قرار لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء الموقر بعودة خطبة الجمعة بالضوابط التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف، وأهمها الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعي.