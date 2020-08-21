إصابة شاب فى حريق محل مواد غذائية بالإسكندرية

أصيب صاحب محل مواد غذائية بحروق، اليوم الجمعة، في حريق محله بمنطقة الهانوفيل بحي العجمي غرب الإسكندرية، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بنشوب حريق بمحل مواد غذائية بمجمع عبد المنعم جابر بمنطقة الهانوفيل، وانتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية ومسئولو حي العجمي الذين قاموا بقطع المرافق عن المحل والعقار لحين إطفاء الحريق.وتبين نشوب حريق داخل المحل وإصابة صاحبه، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده للمحلات المجاورة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.