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مصر

للتحكم فى الفاتورة.. كيف تحسب استهلاكك بالعدادات مسبقة الدفع؟

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:50 م
العدادات مسبقة الدفع
العدادات مسبقة الدفع
عمرو خان
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أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لا صحة لوجود أخطاء في حساب استهلاك الكهرباء بالعدادات مسبوقة الدفع، مُشددةً على توافر كل معايير الدقة في تلك العدادات؛ بحيث يتم حساب الرصيد تلقائيًا بناءً على شريحة المستهلك، فكلما زاد استهلاك المستخدم خلال الشهر، تغيرت الشريحة للأعلى، مُوضحةً أن هذه العدادات تقوم بالعمليات الحسابية من خلال برنامج حاسب آلي دون تدخل العنصر البشري.

جاء ذلك في بيان ظهر اليوم الجمعة، للمركز الإعلامي لرئاسة الوزراء الذي يتصدى لتفنيد ودحض الشائعات، والذي نفى ما تم تداوله مؤخرًا حول وجود أخطاء في حساب استهلاك الكهرباء على جميع قطاعات الاستهلاك المختلفة للمشتركين بشركات توزيع الكهرباء في محافظات مصر.

من جانبها أبرزت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في كُتيب بعنوان «دليل عدادات مسبقة الدفع» كل ما يتعلق بمكونات العداد وتشغيله وكيفية التعاقد عليه وآلية حساب الاستهلاك للمشتركين باستخدام العداد مسبق الدفع.

يقول الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، وعضو لجنة الترشيد: "الهدف من تطبيق منظومة العدادات مسبقة الدفع ويليها العدادات الذكية هو القضاء على العدادات الميكانيكية التقليدية، وبالتالي المساهمة في تحسين إمكانيات الشبكة الكهربائية وإدارة الطلب على الطاقة".

وأضاف حمزة في مقدمة الكُتيب، أن هذا الدليل يحتوي على التعريف بالأحمال الكهربائية ومميزات استخدام العداد مسبق الدفع، ومكوناته ورموزه وإرشادات الاستخدام وحساب الاستهلاك وشحن الكارت.

ورصد «الدستور» أبرز ما جاء في دليل عدادات مسبقة الدفع والمتمثل في تعريف الحمل بأنه كل جهاز يتصل بالشبكة الكهربائية ويستهلك طاقة كهربائية، فيما كان الجهد هو القدرة التي يستخدمها هذا الجهاز عند استخدامه.

ومن أبرز الأجهزة الكهربائية التي تزيد من قدرات الاستهلاك «الغلاية، التوستر، الغسالة».

ونوهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى ضرورة مراعاة الالتزام بلوحة بيانات الأجهزة الكهربائية عند شرائها، حيث إنها توضح قدرات استهلاك الجهاز للطاقة الكهربائية، وفي حال عدم الوصول إلى هذه اللوحة يمكن استخدام جدول أحمال الأجهزة الكهربائية الذي أصدرته الوزارة في «دليل عدادات مسبقة الدفع».

جدول أحمال الأجهزة الكهربائية:
ويوضح الجدول أمثلة لحدود الاستهلاك الشهري بالـ«ك. و. س» طبقًا لفئة بيان ملصق الطاقة على كل جهاز كهربائي.

فمثلًا: غسالة الملابس الـ"7 كيلو" حدود استهلاك الكهرباء الشهري بالكيلو وات ساعة هو 22.4 كيلو وات، غير ذلك يكون هذا الجهاز غير موفر للطاقة الكهربائية، وهكذا كما هو مبين بجدول الاستهلاك.

ملحوظة يتم وضع صورة جدول الاستهلاك

كما أوصت لجنة الترشيد بوزارة الكهرباء بعضوية كل من الدكتورة كاميليا يوسف مستشار بمشروع تحسين كفاءة الطاقة، والمهندس الحسيني الفار العضو المتفرغ لشركات النوزيع، المشاركين في إعداد دليل العدادات مسبقة الدفع، بضرورة معرفة القدرة للأجهزة الكهربائية قبل الشراء، وذلك من لوحة البيان أو الجداول الاسترشادية الملصقة على الأجهزة، ومن ثم يجب الحد من زمن الاستخدام لهذه الأجهزة بطريقتين الأولى فصل الجهاز، والثانية تشغيل الجهاز من خلال مؤقت.

كيفية حساب الاستهلاك؟

يتم حساب الاستهلاك من خلال معادلة حسابية بسيطة، معطياتها هو وحدة القياس للطاقة الكهربائية وهو الكيلو وات ساعة ( ك.و.س) وهو يساوي حاصل ضرب (الوات) في (الزمن بالسعة) على ( 1000) ليكون الناتج هو حجم الاستهلاك للجهاز الكهربائي في الساعة الواحدة.

ملحوظة يتم وضع صورة حساب الاستهلاك.

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