خطيب الجمعة بمسجد النور: أي إنسان يأخذ بالأسباب أهل لعطاء الله

قال الدكتور محمد عزت مدير مديرية أوقاف أسوان، إن الهجرة النبوية المشرفة تمر علينا ونحن في أمس الحاجة إلى التماس دروسها وعبرها، فقد كانت أملا وانتصارا وليست يأسا وانكسارا، مشيرًا إلى أن النبي أخذ بكل الأسباب البشرية الممكنة، ما يعلمنا أن أي إنسان يأخذ بالأسباب هو أهل لعطاء الله ونصره.وأضاف خلال خطبة الجمعة من مسجد النور في العباسية، والتي جاءت تحت عنوان "الدروس والعبر المستفادة من الهجرة النبوية المشرفة"، الهجرة تؤسس فكرة بناء الدولة على نحو ما صنع النبي فكانت علامة بين حال المسلمين فرادا وبين دولة فاعلة تكامل فيها كل الناس.وأشار إلى أن هذا التكامل ظهر في هجرته صلى الله عليه وسلم فجمع شخصيات متعددة ليتحقق الغرض لكل شخصية منها، ودور بطولي مثل جميع فئات المجتمع رجالًا ونساء وشبابا وشيوخا، فمثل فئة الرجال سيدنا أبي بكر الصديق، ومثل فئة الشباب الصحابة كعلي بن أبي طالب وعامر بن فهيرة، والسيدات أسماء بنت أبي بكر، وفئة غير المؤمنين عبدالله بن أريقط الذي كان دليل الرحلة وخبير الصحراء، ما يؤكد أن كل إنسان يستطيع فعل دور بطولي خدمة لوطنه ودينه سواء أكان طبيبا أو مدرس أو جندي أو صانع وغيرهم.وشدد على أن الهجرة النبوية المطهرة تدعونا إلى الانتقال من البطالة والكسل إلى الجد والعمل ومن السلبية إلى الإيجابية، مؤكدًا أنه مع عودة المساجد الجمعة المقبل علينا الأخذ بالأسباب والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات واصطحاب مصلى شخصي والاقتصار على الأماكن المحددة، لافتًا إلى أنه لا حرج في ظل الفتح الجزئي وبقاء الاحتراز من انتشار فيروس كورونا المستجد على المرضى وأصحاب الأعذار وغيرهم الصلاة في المنزل ظهرًا لحين رفع البلاء.