السيطرة على حريق بمحل أحذية فى المحلة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق هائل اندلع بمحل أحذية بقرية منشأة الأمراء بدائرة مركز المحلة بمحافظة الغربية.تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد نشوب حريق بأحد المحال التجارية بقرية منشأة الأمراء بدائرة مركز المحلة.وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم الدفع بسيارتي إطفاء وسيارة إسعاف إلى موقع الحريق.وتبين من الفحص نشوب حريق بمحل أحذية، بسبب حدوث ماس كهربائي، ما أدى لتفحم محتويات المحل بالكامل، دون حدوث أي إصابات.وتمت السيطرة على الحريق، ومنع امتداد النيران إلى المحال المجاورة وباقي طوابق العقار، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.