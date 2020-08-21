وصول 14 سفينة إلى ميناء الإسكندرية

قال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، أن الميناء يشهد نشاطًا في حركة العمل، اليوم الجمعة، حيث تواجد بالميناء 54 سفينة، منها سفينتان حاويات، و27 سفينة بضائع عامة، و16 سفينة صب جاف، و9 سفن صب سائل، كما وصلت 14 سفينة، وغادرت 13 سفينة.وبلغ عدد السفن العاملة على الأرصفة في الشحن والتفريغ 30 سفينة يجري تفريغها، كما يتواجد بالمخطاف الداخلي 3 سفن تفرغ قمح وفحم وخشب، وتواجد بالمخطاف الخارجي 24 سفينة جاهز منها للدخول 7 سفن جار دخولها طبقًا لأولويات التراكي، و17 سفينة غير جاهزة، كما تم دخول وخروج 5478 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الميناء، إن إدارة حركة البضائع سجلت وتابعت حركة الشحن والتفريغ حيث يجري تفريغ بضائع واردة تزن 77 ألف طن، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 25 ألف طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 421 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 544 حاوية.وأضاف الغندور، أن رئيس هيئة الميناء، وجه الإدارات المختصة لاتخاذ كل الإجراءات لتسهيل دخول وخروج، وشحن وتفريغ الشاحنات والبضائع بيسر وأمان، وتسريع معدلات الشحن والتفريغ.