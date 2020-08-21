«مقتنياته تتخطى الـ170 مليار دولار».. 32 عامًا من إغلاق «متحف الجزيرة»

أكثر من 31 عامًا مرت على إغلاق متحف الجزيرة التابع لقطاع الفنون التشكيلية بدار الأوبرا المصرية، وحتى الآن ما زال مصير المتحف غير معلوم، رغم أن القطاع أعلن لمرات عديدة أن عمليات الترميم والتطوير مستمرة بالمتحف، وهو الأمر الذي اعتبره التشكيليون سبب طول فترة التطوير المزعومة التي فاقت كل الحدود.وكان الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، قد أعلن في تصريحات سابقة لـ"الدستور"، أن القطاع سحب مشروع تطوير متحف الجزيرة، من شركة «حسن علام»، المكلفة بتطويره منذ أكثر من 25 عامًا، وتم إسناده إلى الشركة الوطنية.وأضاف «سرور» أن الشركة الوطنية ستبدأ بهمة شديدة في أعمال التطوير بداية من يونيو المقبل، بعد انتهاء أعمال الجرد الجارية بداخله للأجزاء التي تم الانتهاء منها، والتي لم تنتهِ.وأشار إلى أن أحد أسباب فسخ التعاقد مع «حسن علام»، عدم جديتهم أو إسراعهم في إنهاء أعمال تطوير المتحف، الذي يعد أحد أهم المتاحف الفنية.يعتبر متحف الجزيرة رمزًا حضاريًا ورياديًا لمصر في مجال الفنون والثقافة، وله أهمية كبيرة محليًا وإقليميًا ودوليًا لما يزخر به من كنوز فنية لا تُقدر بثمن، فضلًا عن قيمتها التاريخية والقومية.المتحف بُنى في عام 1936، وصممه المهندس مصطفى بك فهمي على طرازه الإسلامي الحديث، ونفذته شركة إيطالية، وافتتحه الملك فاروق، وكان يحمل اسم متحف الحضارة فقط، ويؤرخ لتطور الحضارة الإنسانية على مدى عصورها المختلفة، حتى جاءت ثورة 23 يوليو، وجمعت مقتنيات الأسرة الملكية من الأعمال الفنية، ثم قامت بوضعها بالمتحف، وافتتح للجمهور عام 1957، وكان يحتوى على 14 صالة، غير أن عدوان 1967 جعل الدولة ترفع الأعمال وتضعها في مكان آمن.ويضم المتحف أكثر من 1300 لوحة فنية لكبار فناني العالم يرجع بعضها للقرن الخامس عشر الميلادى، وتقدر اللوحات الفنية الموجودة بالمتحف بمليارات الدولارات، بالإضافة لمجموعة من الأيقونات القبطية الأثرية وأعمال الخزف الصينى واليابانى القديم وقطع فنية متنوعة بين الزجاج الإسلامي الذي صنع في القرنين الحادى عشر والثانى عشر الميلادى ومجموعة الزجاج الرومانى والفرنسى ومجموعة متنوعة من الخزف الإسلامى المصرى والإيرانى والدمشقي والبخاري والروسي والتركي، بالإضافة إلى البورسلين الصينى من مختلف العصور، بالإضافة إلى مجموعة نادرة من السجاد الأثرى من إيران وخراسان كما يوجد جوبلان بلجيكى يعود للقرن الـ18 وجوبلان فرنسى من القرن الـ19، بالإضافة إلى مجموعة نادرة من التماثيل والأدوات الموسيقية ولوحات الحفر ولوحات الخط العربى.ومن أبرز الفنانين الذي يضم المتحف أعمالا لهم هم: «ديجا، رؤول دوفى، شارل فرير، رينوار، مانيه، مونيه، كوربيه، بوشيه، سارتوريو، فان دير، هارلسن بان، جون كونستابل، ديلاكروا، روبنز، سيسلي، أنجر، روسو، بوننجتون، ماتيس، رودان، كاربو، سيمون ماري، بورديل، وكلوزيل»، وتتجاوز مقتنيات المتحف التقدير المالى لها الـ170 مليار دولار.ومن اللوحات: «سيدة شرقية في مخدعها» والتي تقدر قيمتها بأكثر من 120 مليون دولار للرسام الفرنسي هنري ماتيس، ولوحة «زهور» والتي تقدر قيمتها بأكثر من 60 مليون دولار للرسام الفرنسي ديلاكروا، ولوحة «الرجل والغليون» و«صورة شخصية للفنان» ولوحة «عارية» للرسام الفرنسي غوستاف كوربيه.كما يحتوى المتحف على مجموعة من اللوحات الفنية التي لا تقدر بثمن لأبرز الرسامين الأوروبيين، مثل بيتر بول روبنس، كلود مونيه، بابلو بيكاسو وجون كونستابل.المتحف تم إغلاقه عام 1988 بحجة تطويره، وكان في ذلك الوقت يحتاج إلى 12 مليون جنيه، لكن بسبب عدم توافر ميزانية تم إغلاقة حتى الآن.