خبير تقني يكشف عيوب الهواتف الداعمة لشريحتين

قال إيفان سيمونوف، الخبير تقني في مركز "الخبراء المستقلين"، إن العيب الرئيسي في الهواتف المحمولة التي تدعم شريحتي اتصال "SIM"، هو انقطاع الشبكة.وأضاف الخبير لوكالة "برايم"، يعود هذا إلى أنه من الصعب على الجهاز تلقي المعلومات في وقت واحد من أكثر من مصدر واحد، فمن الضروري التحكم في تدفق المعلومات وتوزيعها، ما يؤدي إلى حدوث أخطاء في وقت التبديل من وحدة استقبال إلى أخرى".وتابع قائلا: "مع تراكم الأخطاء، يتعطل الهاتف، وعلى الرغم من حقيقة أن الهاتف يُظهر وجود اتصال، ولكن في الحقيقة لا يوجد أي اتصال، ولا يمكن للأشخاص الآخرين التواصل معك".ونصح الخبير، لحل هذه المشكلة، بالقيام بإعادة تشغيل الهاتف ووفقا له، فإن هذا الأمر يعد حلا مؤقتا فقط، ولن يمنع عودة المشكلة في المستقبل.واختتم الخبير قائلا "غالبًا ما يستخدم الأشخاص شريحة واحدة للمكالمات وأخرى للإنترنت، وهناك احتياجات أخرى أيضا، وأنصح بعدم اقتناء هذه الأجهزة، بل شراء جهازين مستقلين لتلافي هذا النوع من المشاكل".