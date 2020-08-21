إبراهيم عبدالمجيد ينتهى من «ممرات الخوف»

انتهى الروائي إبراهيم عبدالمجيد من ثلاثيته الجديدة عن الخوف والرعب ما بعد أزمة كورونا بعنوان "ممرات الخوف".يطرح العمل السردي الذي تخطى 185 ألف كلمة في أجواء متكتمة بعدما كان حائرا في اختيار العنوان المناسب من بين ثلاث، فضاءات الخوف، كوكب الخوف، بالإضافة لما استقر عليه مؤخرا، وهو ممرات الخوف.قدم إبراهيم عبد المجيد، أكثر من 33 عنوانا بين الرواية والترجمة، وكتابات أخرى سردية في الفكر والسياسة والتاريخ.يقول المؤلف: "ممرات الخوف" رصد مؤثرات ما بعد أزمة كورونا وردود أفعال ماهيات وأشكال الأوبئة على الشعوب بل والتغيير في سلوكيات البشر بما حدث من رجرجة على المستوى النفسي والمعيشي والاقتصادي والاجتماعي وحتى الوجودى، بل المنحى الذي دشن وسرد به ومن خلاله عالمه الكابوسي الجديد مقلبا ومفتشًا في علاقة الأديان والعقائد وكيفية مواجهة تلك الأزمات التي تخطت كل المسلمات، فتجلت الشكوك في جدور الرسائل والدين والعلم بعدما عجزت البشرية عن التوافق أو التوحد لمواجهة أكبر وباء هدد ولم يزل البشرية والحضارة في العالم المعاصر.يذكر أن ابراهيم عبد المجيد لم يقرر بعد من سيتولى نشر هذا العمل الذي قال عنه للدستور: سيكون الخاتمة لحياته مع الرواية التي بدأت منذ أكثر من أربعة عقود.