رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

وزير الخارجية العراقى يوجه دعوة لنظيره الإيطالى لزيارة البلاد

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:27 م
وزير الخارجية العراقي
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
أ ش أ
طباعة
وجه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الجمعة، دعوة رسمية إلى نظيره الإيطالى لويجى دي مايو، لزيارة العراق.

وقالت الخارجية العراقية- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية: "وزير الخارجية أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، تم خلاله التباحث حول سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الثنائي بمختلِف المجالات".

وأضاف البيان أن حسين كان قد أجرى الاتصال من واشنطن؛ حيث كان في زيارة رسمية مع وفد رفيع المستوى برفقة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ووجه الدعوة إلى نظيره الإيطالي لزيارة العراق في إطار الاهتمام المتبادل بتعزيز سبل التنسيق بين البلدين في العديد من القضايا المهمة، كما تم التباحث حول عدد من الملفات ذات الصلة بالأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمير مرتضى يكشف حقيقة المشاجرة بين ساسي وحازم إمام

التفاصيل الكاملة لغرق عوامة شهيرة في العجوزة

بالأسماء.. مصرع 3 وإصابة 14 فى حادث سير بالوادى الجديد

زوج هالة صدقي يطالب النائب العام بالتدخل ويصر على تحليل الـDNA

الصور

image description

ندوة ثروت الخرباوى لمناقشة روايته الجديدة «مولانا الجوسقى»

image description

عادل بخيت.. فنان يجسد المسيح بطمي النيل الأسواني (فيديو)

image description

مدد يا آل البيت.. حكايات من مقامات الصالحين احتفالا بالسنة الهجرية

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

الأكثر قراءة

الحضور 3 أيام أسبوعيًا.. «التعليم» تناقش شكل العام الجديد

زوج هالة صدقي يطالب النائب العام بالتدخل ويصر على تحليل الـDNA

اليوم.. انقطاع مياه الشرب عن 15 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة

مفاجأة.. شقيق «أمنية» يعمل فى ورشة وأختها متزوجة عرفيًا دون السن

إنفوجراف

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

image description

رسوم تحصيل المخلفات بالقانون الجديد (إنفوجراف)

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

أيام زمان

أشهر أدوار سعاد حسني وداليدا كانت من نصيب فنانة أخرى واستبعدها يوسف شاهين

«ارتداء مايوه».. سر اعتزال هالة صدقي التمثيل 5 سنوات

«سجلت الوصية بصوتي وهذه أمنيتي».. الأيام الأخيرة لفريد شوقي

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

نجم الساعة

مصطفى محرم: كتبت 25 حلقة من مسلسل «محمد فوزى».. وتامر حسنى أبرز المرشحين للبطولة

منوعات

هل يرتبط خطر الإصابة بمرض ألزهايمر بأنماط النوم؟

المشي والسباحة يقللها.. الكعب العالى يفاقم أعراض الدوالى

تنزيل تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات 2020

موعد عودة الطيران الدولى فى السعودية

مقالات الرأي
ماجد حبته
مستشفى الكبد المصرى
د. محمد عفيفي
مصر والبحر الأحمر
مدحت بشاى
ورود الإبداع لا تزهر فى العتمة
جمال طه
المبادرة الأمريكية للتسوية فى ليبيا
المزيد

الثقافة

الليلة.. محمد الحلو ونجوم الأوبرا على مسرح النافورة

لقاء مفتوح عن «المشروعات القومية» بملتقى الهناجر.. اليوم

«مقتنياته تتخطى 170 مليار دولار».. 32 عامًا من إغلاق «متحف الجزيرة»

إبراهيم عبد المجيد ينتهى من «ممرات الخوف»