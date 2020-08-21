وزير الخارجية العراقى يوجه دعوة لنظيره الإيطالى لزيارة البلاد

وجه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الجمعة، دعوة رسمية إلى نظيره الإيطالى لويجى دي مايو، لزيارة العراق.وقالت الخارجية العراقية- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية: "وزير الخارجية أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، تم خلاله التباحث حول سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الثنائي بمختلِف المجالات".وأضاف البيان أن حسين كان قد أجرى الاتصال من واشنطن؛ حيث كان في زيارة رسمية مع وفد رفيع المستوى برفقة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ووجه الدعوة إلى نظيره الإيطالي لزيارة العراق في إطار الاهتمام المتبادل بتعزيز سبل التنسيق بين البلدين في العديد من القضايا المهمة، كما تم التباحث حول عدد من الملفات ذات الصلة بالأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.