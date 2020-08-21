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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة أسيوط تعلن شروط القبول بالمدن الجامعية

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:28 م
الدكتور طارق الجمال
الدكتور طارق الجمال
محمد أبوشادي
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قال الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، إن تداعيات فيروس كورونا، جعلت الجامعة تعيد النظر فى المعايير والضوابط المحددة لخطة قبول الطلاب المغتربين فى المدن الجامعية مع بداية العام الدراسي الجامعي الجديد 2020-2021؛ وذلك حرصًا على سلامة الطلاب، وتهيئة مناخ مناسب للدراسة.

وأعلن "الجمال"- في بيان اليوم- أن التقدم للسكن فى المدينة الجامعية سوف يتم عن الطريق التسجيل الإلكترونى على موقع الزهراء على الرابط التالي، وذلك بدءًا من الأحد المقبل 22 أغسطس حتى الثلاثاء 22 سبتمبر المقبل 2020. ‪https:alzahraa.mans.edu.egstudentApplications

وكشف الدكتور شحاتة غريب شلقامى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن العام الجامعى الجديد 2020-2021 يشهد عددًا من التعديلات فى معايير المفاضلة بين الطلاب المقبولين، حيث إنه بالنسبة للطلاب المستجدين من الحاصلين على الثانوية العامة، فإنه تم وضع معيار المسافة بين محل إقامة الطالب والجامعة شرطًا أساسيًا للقبول بالمدينة الجامعية، والتى تم تحديدها بألا تقل عن 80 كم بالنسبة للطلاب.

وأوضح أنه لا يقل مجموع الثانوية العامة عن 90% للمجموعة العلمية، و75% لطلاب المجموعة الأدبية، أما بالنسبة للطالبات، فيشترط فقط ألا تقل المسافة بين محل إقامة الطالبة والجامعة عن 60 كم، مضيفًا أنه فى ضوء تلك المعايير فإنه سوف يتم إلغاء الاعتماد على تاريخ الميلاد كأحد معايير المفاضلة بين الطلاب، حيث إنه كان من المعتاد فى الأعوام السابقة تسكين الطلاب الأصغر سنًا.

وأكمل: أنه بالنسبة للطلاب القدامى، فيتم قبول الطلاب الحاصلين على امتياز ممن لا تقل مسافة محل الإقامة عن 30 كم، وكذلك الطلاب الحاصلين على جيد جدًا، ممن لا تقل مسافة محل الإقامة عن 70 كم، وكذلك الطلاب من غير المقيمين بالمدينة الجامعية سابقًا، على أن يكونوا من الحاصلين على امتياز ولا تقل مسافة محل الإقامة عن 30 كم.

وذكر: فيما يخص الطالبات فيتم قبول الحاصلات على امتياز ممن لا تقل مسافة محل الإقامة عن 20 كم، وأيضًا الطالبات الحاصلات على جيد جدًا، ممن لا تقل مسافة محل الإقامة عن 30 كم، وكذلك الحاصلات على جيد ممن لا تقل مسافة محل الإقامة عن 60 كم، أما فيما يخص الحاصلات على تقدير مقبول فيشترط ألا تقل المسافة بين محل الإقامة والجامعة عن 80 كم، وكذلك الطالبات من غير المقيمات بالمدينة الجامعية سابقًا على أن يكن من الحاصلات على امتياز ولا تقل مسافة محل الإقامة عن 20 كم.


وأشار إلى أنه من المقرر تخصيص مبان خارج قواعد التسكين للسكن الخاص للراغبين فى ذلك، شاملة التغذية، وذلك حسب أولوية التقدم وحسب الأماكن المتاحة، والتى سوف يتم التسكين فيها "فرد"، بكل غرف فردية 750 جنيهًا للغرفة المفردة و500 فى الغرفة المزدوجة، و1000 للغرفة المفردة و750 فى المزدوجة فى الأجنحة الاقتصادية، وكذلك سكن خاص للطالبات شاملا التغذية، والذى يتضمن غرفا فردية 750 جنيهًا للغرفة المفردة، و500 فى الغرفة المزدوجة وغرف مفردة بحمام داخلى بسعر 1200 جنيه للراغبات فى ذلك.

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