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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

لتجنب عدوى كورونا.. 4 حيل تمنع الأطفال من لمس وجوههم

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:27 م
حيل تمنع الأطفال
حيل تمنع الأطفال من لمس وجوههم
مارسيل نظمي
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يخشى الجميع سلوكيات تلقائية مثل لمس الوجه بعد انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19". وتشدد القطاعات الطبية المختلفة حول العالم على ضرورة تجنب الكثير من العادات اليومية لما لها أضرار في نقل العدوى الفيروسية.

هذا بالنسبة للكبار، إلا أن الصغار من الصعب التحكم في تصرفاتهم خاصة فيما يتعلق بلمس الوجه، وتحريك الأيدي على ملامحهم لاستكشافها كل على مدار اليوم.

وهنا نقدم بعض الحيل البسيطة التي بامكانها إحكام السيطرة أكثر على صغار السن فيما يتعلق بملامسة وجههم بشكل مستمر بدون معايير النظافة الصحية، وذلك بحسب موقع «parents».

- استعن بالمناديل الورقية:

حين يحمل الطفل في يديه مناديل ورقية بشكل دائم، سيتعلم التحكم بالتدريج في سيلان أنفه، ويتعلم الربط بين ضرورة استخدام المناديل وبين ملامسة وجهه، وبسهولة سيتعلم الطفل مع قليل من التوجيه.

- إبعاد شعر الطفل عن وجهه:

ينزعج الأطفال من خصلات الشعر الساقطة على وجههم، وبالطبع في هذه الحالة سيضطر إلى لمس وجهه بشكل متكرر لتحريك الشعر أو دفعه إلى وراء الأذن، لذا فمن المهم قص شعره حتى لا يضايقه، أو ربط الشعر الطويل بشكل صحيح لتجنب هذه المشكلة.

- إشغاله بشيء آخر:

حين تكون يدي الطفل مشغولة دائما بشيء يحبه مثل لعبة مفضلة لديه، أو أي لعبة مبتكرة، فهذا سيبعده عن لمس وجهه، حيث من المتوقع أن ينصب تركيزه على هذا الشيء.

- الالتزام بالتعليمات الصحية:

يمكن تعليم الطفل بالمعايير الصحية، ومشاركته في خطوات الحفاظ على نفسه من خلال حكايات وتعليمات بسيطة، والتزام الكبار في البيت أنفسهم بقواعد الصحة العامة من ارتداء الكمامة، وتجنب الزيارات والتجمعات، وكذلك وضع منديل أثناء العطس، وغسل الأيدي بشكل دوري، كلها أمور سيحب الطفل تقليدها والالتزام بها حين تكون جزءًا من الروتين اليومي في بيته.

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