لتجنب عدوى كورونا.. 4 حيل تمنع الأطفال من لمس وجوههم

- استعن بالمناديل الورقية:

- إبعاد شعر الطفل عن وجهه:

- إشغاله بشيء آخر:

- الالتزام بالتعليمات الصحية:

يخشى الجميع سلوكيات تلقائية مثل لمس الوجه بعد انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19". وتشدد القطاعات الطبية المختلفة حول العالم على ضرورة تجنب الكثير من العادات اليومية لما لها أضرار في نقل العدوى الفيروسية.هذا بالنسبة للكبار، إلا أن الصغار من الصعب التحكم في تصرفاتهم خاصة فيما يتعلق بلمس الوجه، وتحريك الأيدي على ملامحهم لاستكشافها كل على مدار اليوم.وهنا نقدم بعض الحيل البسيطة التي بامكانها إحكام السيطرة أكثر على صغار السن فيما يتعلق بملامسة وجههم بشكل مستمر بدون معايير النظافة الصحية، وذلك بحسب موقع «parents».حين يحمل الطفل في يديه مناديل ورقية بشكل دائم، سيتعلم التحكم بالتدريج في سيلان أنفه، ويتعلم الربط بين ضرورة استخدام المناديل وبين ملامسة وجهه، وبسهولة سيتعلم الطفل مع قليل من التوجيه.ينزعج الأطفال من خصلات الشعر الساقطة على وجههم، وبالطبع في هذه الحالة سيضطر إلى لمس وجهه بشكل متكرر لتحريك الشعر أو دفعه إلى وراء الأذن، لذا فمن المهم قص شعره حتى لا يضايقه، أو ربط الشعر الطويل بشكل صحيح لتجنب هذه المشكلة.حين تكون يدي الطفل مشغولة دائما بشيء يحبه مثل لعبة مفضلة لديه، أو أي لعبة مبتكرة، فهذا سيبعده عن لمس وجهه، حيث من المتوقع أن ينصب تركيزه على هذا الشيء.يمكن تعليم الطفل بالمعايير الصحية، ومشاركته في خطوات الحفاظ على نفسه من خلال حكايات وتعليمات بسيطة، والتزام الكبار في البيت أنفسهم بقواعد الصحة العامة من ارتداء الكمامة، وتجنب الزيارات والتجمعات، وكذلك وضع منديل أثناء العطس، وغسل الأيدي بشكل دوري، كلها أمور سيحب الطفل تقليدها والالتزام بها حين تكون جزءًا من الروتين اليومي في بيته.