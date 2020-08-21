«الكهرباء»: ضخ 76 مليار جنيه استثمارات خلال 2020

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه بعد عامي 2014 و2015 أصبحت مصر تمتلك احتياطيًا جيدًا من الكهرباء، مشيرًا إلى أنه تمت إضافة 28 ألف ميجا وات خلال الفترة الماضية، وهو ضعف الاحتياطي الموجود خلال عام 2014.وأضاف حمزة عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن المستثمرين أصبحوا لديهم اطمئنان كبير بخصوص ضخ الاستثمارات إلى مصر، وذلك بسبب الاستقرار في التغذية الكهربية ودعم الرئيس السيسي وتأكيده على جودتها، لافتًا إلى أن هناك مشروعات كبيرة تتم حاليًا في مجالات الطاقة الكهربائية المتجددة، وجار العمل عليها على الرغم من أزمة كورونا العالمية.وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أنه تم ضخ استثمارات ضخمة في مجال الكهرباء، حيث بلغت حجم الاستثمارات في مجال شبكات نقل الكهرباء 76 مليار جنيه، وفي مجال شبكات توزيع الكهرباء 24 مليار جنيه، بالإضافة إلى أن الخدمات الكهربائية الموجهة للمواطنين خلال الفترات الماضية تميزت بالجودة وتحولت للرقمنة وفقًا لرؤية الدولة.