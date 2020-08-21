سقوط عاطل بحوزته 72 طربة حشيش فى قبضة أمن الإسماعيلية

نجح ضباط مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط عاطل، بحوزته 72 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7200 كيلوجرام.تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بورود معلومات عن عاطل يتاجر في مخدر الحشيش، بمدينة فايد، ويقوم بتوزيعها من خلال دراجته البخارية.وعقب تقنين الإجراءات نجحت مديرية أمن الإسماعيلية، في ضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة فايد، حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وبحوزته 72 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7200 كيلوجرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة لبيعها على عملائه المدمنين، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.