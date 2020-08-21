تحرش جماعي بمطربة شهيرة يثير الجدل في السودان (فيديو)
الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:30 م
محمد مجديطباعة
اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي مساء أمس الخميس، بانتشار مقطع فيديو يظهر تعرض الفنانة السودانية عائشة الجبل لتحرش جماعي من قبل عدد من الشبان تعدوا الـ100 شخص أثناء حفل غنائي في السودان.
و استنكر رواد مواقع التواصل هذه الحادثة، الغريبة من نوعها في السودان، مطالبين بـ"تطبيق القانون بصرامة على كل مشارك في هذا الفعل".
الجدير ذكره أن عائشة كثيرًا ما تثير الجدل في السودان بسبب منشوراتها على الـ"سوشيال ميديا"، لا سيما بعد أن تلقت سيارة "نيسان باترول" كهدية من أحد معجبيها.
وغنت الفنانة الملقبة بـ"الجبيلة" لسيارتها الجديدة في إحدى المناسبات الخاصة في العاصمة الخرطوم، والتي تجاوز سعرها الـ 10 مليون جنيه سوداني.
و استنكر رواد مواقع التواصل هذه الحادثة، الغريبة من نوعها في السودان، مطالبين بـ"تطبيق القانون بصرامة على كل مشارك في هذا الفعل".
الجدير ذكره أن عائشة كثيرًا ما تثير الجدل في السودان بسبب منشوراتها على الـ"سوشيال ميديا"، لا سيما بعد أن تلقت سيارة "نيسان باترول" كهدية من أحد معجبيها.
وغنت الفنانة الملقبة بـ"الجبيلة" لسيارتها الجديدة في إحدى المناسبات الخاصة في العاصمة الخرطوم، والتي تجاوز سعرها الـ 10 مليون جنيه سوداني.
@SMOI_2020— Mohammed Ali (@MIBALI) August 20, 2020
هذا حدث للفنانة عشة الجبلية في حال لم تكونوا قد علمتم
نرجوا تطبيق القانون بصرامة على كل مشارك في هذا الفعل القبيح pic.twitter.com/7lkWRR4LfU