ضبط 3 أطنان دواجن فاسدة قبل طرحها للبيع بالعبور

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.و أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط المدير المسؤول عن مطعم للوجبات الجاهزة بدائرة قسم شرطة العبور، وبحوزته "3 طن دواجن كاملة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث الملمس والرائحة وانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها"، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.