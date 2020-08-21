خطة «الأوقاف» لعودة الجمعة: فتح جميع المساجد ومتابعة لإجراءات التباعد

يجتمع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بشكل دوري، بأعضاء غرفة عمليات وزارة الأوقاف، للوقوف على آلية عودة صلاة الجمعة وخطة المساجد المقرر فتحها.وعلمت "الدستور" بملامح الخطة، حيث من المقرر فتح كل المساجد بشرط وجود إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف، مع استمرار غلق الزوايا بشكل تام، ومن مصرح له بالخطابة، وعمال معينين على المسجد أو مسكنين عليه ومسئولين مسئولية تضامنية مع إمام المسجد أو الخطيب.ويشترط ضمن الخطة ألا تزيد خطبة الجمعة عن 10 دقائق وذلك في ظل تواجد جائحة فيروس كورونا المستجد، ووجود مفتش المنطقة للتفتيش وتحقيق عملية التباعد بين المصلين، كما ستتم متابعة مباشرة من مدير الإدارة وجميع قيادات المديرية لتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية بالمنطقة.ونوهت الخطة إلى أنه في حالة حدوث أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة، تجاه المخالف أو المخالفين مع عدم إقامة الجمعة في المسجد الذي تحدث فيه المخالفة مرة أخرى.