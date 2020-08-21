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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

خطة «الأوقاف» لعودة الجمعة: فتح جميع المساجد ومتابعة لإجراءات التباعد

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:32 م
وزير الأوقاف،
وزير الأوقاف،
أميرة العناني
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يجتمع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بشكل دوري، بأعضاء غرفة عمليات وزارة الأوقاف، للوقوف على آلية عودة صلاة الجمعة وخطة المساجد المقرر فتحها.

وعلمت "الدستور" بملامح الخطة، حيث من المقرر فتح كل المساجد بشرط وجود إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف، مع استمرار غلق الزوايا بشكل تام، ومن مصرح له بالخطابة، وعمال معينين على المسجد أو مسكنين عليه ومسئولين مسئولية تضامنية مع إمام المسجد أو الخطيب.

ويشترط ضمن الخطة ألا تزيد خطبة الجمعة عن 10 دقائق وذلك في ظل تواجد جائحة فيروس كورونا المستجد، ووجود مفتش المنطقة للتفتيش وتحقيق عملية التباعد بين المصلين، كما ستتم متابعة مباشرة من مدير الإدارة وجميع قيادات المديرية لتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية بالمنطقة.

ونوهت الخطة إلى أنه في حالة حدوث أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة، تجاه المخالف أو المخالفين مع عدم إقامة الجمعة في المسجد الذي تحدث فيه المخالفة مرة أخرى.

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