4 آلاف راكب من جنسيات مختلفة يصلون مطار القاهرة

شهدت صالات الوصول الدولية بالمباني الثلاثة لمطار القاهرة الدولي استقبال أكثر من 4 آلاف راكب من مختلف الجنسيات قادمين من مدن وعواصم عربية وإفريقية وعالمية، على متن 22 رحلة جوية تابعة لشركات طيران مختلفة، حيث تم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتعبة في ظل الظروف الراهنة.ومن جانبها، تطبق السلطات المختصة بميناء القاهرة الجوي الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين، من خلال تخفيف التكدس وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التي تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.