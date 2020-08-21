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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 6769 قرصًا دوائيًا مجهولة المصدر بمخزن في التجمع الخامس

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 01:12 م
ضبط قرصا دوائيا مجهولة
ضبط قرصا دوائيا مجهولة المصدر
مريم جبل و عمرو المزيدي
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن بمحافظة القاهرة في ضبط مخزن دون ترخيص، بداخله كمية من الأدوية مجهولة المصدر ومحظور تداولها بمنطقة التجمع الخامس.

كانت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، قد تمكنت من ضبط المسئول عن مخزن أدوية بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس لإدارته المخزن دون ترخيص، ومزاولة مهنة صيدلى دون تصريح.

وكذلك حيازته أقراصا مخدرة بقصد ترويجها على عملائه دون وصفات طبية، فضلًا عن حيازته كميات كبيرة من العقاقير الطبية مجهولة المصدر، وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية، وغير مسجلة بوزارة الصحة، ومحظور تداولها داخل البلاد بالمخالفة لأحكام، وتم ضبط "6769 قرص أدوية وكبسولات- 10 أقراص مخدرة"، جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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