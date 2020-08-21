الانتهاء من رفع كفاءة محط مياه سرابيوم بالإسماعيلية (صور)

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، الانتهاء من أعمال صيانة ورفع كفاءة محطة سرابيوم كومباكت بمنطقة فايد بالإسماعيلية.وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أنه تم الانتهاء من تغيير محابس الغسيل وتغيير الوسط الترشيحى وتطهير الخزانات بالكامل، ودخول المحطة الخدمة بعد نجاح العينات ومطابقتها للمعايير القياسية والاطمئنان على جودة وسلامة المياه للقضاء على مشاكل ضعف المياه بالمنطقة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بمعرفة الفرق الفنية بالشركة وبإشراف قطاع المعامل والجودة بالشركة بالتنسيق مع قطاع الإسماعيلية.ويأتي هذا في إطار الحرص الدائم على ضرورة تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين بأعلى جودة، والعمل على التحسين المستمر لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي، وتدريب الكوادر البشرية على استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية لإدارة وتشغيل محطات وشبكات المياه، وإيجاد حلول سريعة للمناطق الساخنة، وزيادة كميات المياه المتاحة، من خلال رفع كفاءة محطات مياه الشرب.