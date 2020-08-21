رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الانتهاء من رفع كفاءة محط مياه سرابيوم بالإسماعيلية (صور)

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 01:18 م
رفع كفاءة محط مياه
رفع كفاءة محط مياه سرابيوم
الإسماعيلية - مصطفى دياب
طباعة
أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، الانتهاء من أعمال صيانة ورفع كفاءة محطة سرابيوم كومباكت بمنطقة فايد بالإسماعيلية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أنه تم الانتهاء من تغيير محابس الغسيل وتغيير الوسط الترشيحى وتطهير الخزانات بالكامل، ودخول المحطة الخدمة بعد نجاح العينات ومطابقتها للمعايير القياسية والاطمئنان على جودة وسلامة المياه للقضاء على مشاكل ضعف المياه بالمنطقة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بمعرفة الفرق الفنية بالشركة وبإشراف قطاع المعامل والجودة بالشركة بالتنسيق مع قطاع الإسماعيلية.

ويأتي هذا في إطار الحرص الدائم على ضرورة تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين بأعلى جودة، والعمل على التحسين المستمر لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي، وتدريب الكوادر البشرية على استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية لإدارة وتشغيل محطات وشبكات المياه، وإيجاد حلول سريعة للمناطق الساخنة، وزيادة كميات المياه المتاحة، من خلال رفع كفاءة محطات مياه الشرب.
رفع كفاءة محط مياه سرابيوم
رفع كفاءة محط مياه سرابيوم
رفع كفاءة محط مياه سرابيوم
رفع كفاءة محط مياه سرابيوم
رفع كفاءة محط مياه سرابيوم
رفع كفاءة محط مياه سرابيوم
رفع كفاءة محط مياه سرابيوم
رفع كفاءة محط مياه سرابيوم
رفع كفاءة محط مياه سرابيوم
رفع كفاءة محط مياه سرابيوم

موضوعات متعلقة

بعد «ترند وكالة البلح».. 4 نصائح قبل شراء الملابس منها

اليوم.. انقطاع مياه الشرب عن 15 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة

كشف غموض سرقة فيلا محامٍ شهير بالزقازيق

التفاصيل الكاملة لغرق عوامة شهيرة في العجوزة

الصور

image description

ندوة ثروت الخرباوى لمناقشة روايته الجديدة «مولانا الجوسقى»

image description

عادل بخيت.. فنان يجسد المسيح بطمي النيل الأسواني (فيديو)

image description

مدد يا آل البيت.. حكايات من مقامات الصالحين احتفالا بالسنة الهجرية

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

الأكثر قراءة

الحضور 3 أيام أسبوعيًا.. «التعليم» تناقش شكل العام الجديد

زوج هالة صدقي يطالب النائب العام بالتدخل ويصر على تحليل الـDNA

اليوم.. انقطاع مياه الشرب عن 15 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة

التفاصيل الكاملة لغرق عوامة شهيرة في العجوزة

إنفوجراف

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

image description

رسوم تحصيل المخلفات بالقانون الجديد (إنفوجراف)

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

أيام زمان

أشهر أدوار سعاد حسني وداليدا كانت من نصيب فنانة أخرى واستبعدها يوسف شاهين

«ارتداء مايوه».. سر اعتزال هالة صدقي التمثيل 5 سنوات

«سجلت الوصية بصوتي وهذه أمنيتي».. الأيام الأخيرة لفريد شوقي

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

نجم الساعة

مصطفى محرم: كتبت 25 حلقة من مسلسل «محمد فوزى».. وتامر حسنى أبرز المرشحين للبطولة

منوعات

موعد عودة الطيران الدولي في السعودية

تردد إذاعة القرآن الكريم على الراديو والنايل سات

علماء يحددون سبب الإصابة أكثر من مرة بعدوى كورونا

المشي والسباحة يقللها.. الكعب العالي يفاقم أعراض الدوالي

مقالات الرأي
ماجد حبته
مستشفى الكبد المصرى
د. محمد عفيفي
مصر والبحر الأحمر
مدحت بشاى
ورود الإبداع لا تزهر فى العتمة
جمال طه
المبادرة الأمريكية للتسوية فى ليبيا
المزيد

الثقافة

حفل توزيع جوائز مبدعى المستقبل بثقافة روض الفرج

«مأوى وملاذ».. هكذا تتمثل المرأة في روايات حنا مينه

«ثقافة المنيا» تواصل احتفالاتها بذكرى افتتاح قناة السويس

إبداعات قصور الثقافة تجوب المحافظات مع الحفاظ على تدابير الوقاية