محافظ أسيوط يوجه بمتابعة تنفيذ طلاء واجهات المبانى

كلف اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، رؤساء المراكز والأحياء بمتابعة تنفيذ أعمال طلاء واجهات المباني لإعادة الشكل الجمالي والنسق الحضارى بنطاق المحافظة في ظل وجود مبانٍ كثيرة في مناطق مختلفة واجهاتها بالطوب الأحمر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وفي إطار تفعيل القرارات الصادرة من مجلس الوزراء وتكليفات وزارة التنمية المحلية.وأكد المحافظ أن ‫قانون البناء الموحد رقم 119 ‬يلزم أصحاب العقارات بدهان وتشطيب واجهات العقارات والمنازل قبل توصيل المرافق لها من الأحياء والمدن أو قبول أي طلبات تصالح لأصحاب المباني المخالفة والمقامة دون تراخيص إلا بعد تشطيب واجهاتها، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو إعادة الشكل الجمالي والنسق الحضاري للمباني والعقارات.ووجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة وضع جدول زمني محدد لخطة طلاء واجهات المباني ومتابعة خطة التنفيذ وتشجيع المواطنين على ذلك، والتأكيد على الملاك بضرورة دهان الواجهات حفاظًا على الصورة البصرية والتنسيق الحضاري، على أن يتم دهان واجهات المنازل باللون البيج والنوافذ والفتحات باللون البني الفاتح، وذلك من الأربعة جوانب للعقار بعد تحديد العقارات التي سيتم طلاؤها بالتنسيق مع الإدارة الهندسية المركزية بالمحافظة.وتفقد المهندس عمرو عبدالعال، نائب المحافظ، أعمال توحيد طلاء واجهات المنازل والمباني بمركز الغنايم، يرافقه جاد الله، مشرف رئيس المركز، ونواب ومساعدي رئيس المركز ومسئولي الإدارة الهندسية وفنيين التنظيم بالإدارة الهندسية لكل منطقة، وذلك لمتابعة ما يتم من أعمال على أرض الواقع في إطار تنفيذ قانون البناء الموحد رقم 119 لسنه 2008، والذي يلزم أصحاب العقارات وشاغليها بدهان وتشطيب واجهات العقارات والمنازل قبل توصيل المرافق لها ليكون بمثابة لمسة جمالية وحضارية للحفاظ على الهوية البصرية للمحافظة.