«تنسيقية الأحزاب»: مشاركة الشباب بـ«انتخابات الشيوخ» تعكس وعى المصريين

قال عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن انتخابات مجلس الشيوخ لهذا العام تشهد أكبر نسبة تصويت من نوعها بالنسبة لانتخابات المجالس بشكل عام، لافتًا إلى أن نسبة مشاركة الشباب المرتفعة بمجلس الشيوخ تعكس الوعي الكبير لدى الشعب المصري.وأشار درويش عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن المشاركة الفعالة للمواطنين بانتخابات الشيوخ جاءت نتيجة التزام الدولة المصرية بتطبيق كل الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، موضحًا أن الدولة المصرية كانت حريصة على تأمين العملية الانتخابية بشكل ملحوظ، مما أسهم في المشاركة الفعالة وحالة الثقة من المواطنين.وقدّم عضو تنسيقية شباب الأحزاب، التحية للمرأة المصرية لمشاركتها الفعالة في انتخابات الشيوخ كعادتها في الاستحقاقات الانتخابية.