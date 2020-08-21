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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مصر للطيران للشحن الجوى تسير 5 رحلات تجارية بمطار القاهرة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 01:03 م
مصر للطيران
مصر للطيران
محمود السعدى
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تسير شركة مصر للطيران للشحن الجوي بمطار القاهرة الدولي، طوال اليوم الجمعة، 5 رحلات تجارية إلى عدد من الدول الأوروبية لنقل شحنات البضائع والسلع الغذائية والفواكه والخضروات، مع اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الراهنة.

وتقوم السلطات المختصة بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي بعمليات التطهير والتعقيم يوميًا لكل شحنات البضائع بمرحلتي السفر والوصول، كما يتم تطهير مخازن الطائرات وساحات البضائع بالقرية، وفقا لتوجيهات وتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوى "إلاياتا" ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان.

وتشهد الرحلات التجارية "البضائع" التابعة لشركة مصر للطيران للشحن الجوي، زيادة في الحركة التجارية، رغم الظروف الصحية التى يشهدها العالم، حيث لم تتأثر حركة البضائع القادمة أو المغادرة.

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