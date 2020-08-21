مصرع عنصر إجرامى فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

لقي أحد العناصر الإجرامية مصرعه في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بأسيوط، اليوم الجمعة، في حملة أمنية شنتها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط العناصر الإجرامية الخطرة المطلوبين والمحكوم عليهم الهاربين.البداية كانت بتوجيه حملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، لاستهداف وضبط أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة - مقيم بدائرة مركز شرطة ساحل سليم - سبق اتهامه في 16 قضايا «قتل - شروع في قتل - سرقة بالإكراه - مقاومة سلطات - توقيع بالإكراه»، ومطلوب التنفيذ عليه في 11 حكمًا أبرزها 5 أحكام بالسجن المؤبد في قضايا «قتل - شروع في قتل - استعراض قوة - سلاح»، ولدى وصول القوات بالقرب من منزل العنصر المذكور بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، فبادلته القوات إطلاق الأعيرة النارية وتمكنت من السيطرة على الموقف.وأسفر التعامل عن مصرع العنصر الإجرامي، وعُثر بجواره على بندقية آلية - 2 خزينة - 7 طلقات من ذات العيار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.