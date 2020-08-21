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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المونيتور: أردوغان يحاول تعويض خسارة «إف 35» بطائرات بدون طيار

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 12:58 م
أردوغان
أردوغان
إسراء صلاح الدين
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أكد موقع "المونيتور" الامريكي، أن تركيا تحملت خسائر كبيرة بسبب الطائرات بدون الطيار محلية الصنع، حيث تعتمد على الطائرات العسكرية بدون طيار لبسط نفوذها الإقليمي، وتابع أن تركيا تحاول إضفاء الطابع الدرامي من أجل إبراز القوة التركية في الخارج، باستخدام مركبة جوية جديدة غير مأهولة تخطط أنقرة لاستخدامها في الصراعات إقليمية.

وأضاف الموقع أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يستنزف أموال بلاده لبدء إنتاج طائرة بدون طيار جديدة عالية التحمل على أمل توسيع نفوذها في المنطقة وتعويض خسائره الكبرى، وخروجه من برنامج المقاتلات الأمريكية "إف 35"، مشيرا إلى أن "أردوغان" سيعتمد على صهره سلجوق بيراقدار، في إنتاج نموذج الطائرات الأولى وقد أوكل له المهمة يوم 14 أغسطس.

وتأتي الخطوة التركية بعد قرار الكونجرس بوقف توريد الأسلحة لتركيا لمدة عامين، وحظر توريد الأسلحة لها من الاتحاد الأوروبي حتى لا تستخدمها في حروبها الإقليمية وخصوصا سوريا وليبيا.

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