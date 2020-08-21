ضبط 6 قضايا «أموال عامة» بـ46 مليون جنيه

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون.أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 6 قضايا "نصب سفريات- تزوير أوراق- اتجار فى النقد الأجنبى- تحويلات مالية غير مشروعة- استغلال نفوذ حقيقى"، مُتهم فيها 13 شخصا، ضُبط فيها مستنديًا أكثر من 46 مليون جنيه مصرى، بالإضافة إلى "11 ألف دولار أمريكى- 30500 جنيه مصرى" ضبطت بحوزة أحد المتهمين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.