«التعليم» تعلن عدد طلبات التظلمات على نتيجة الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تقدم 115452 طالبًا وطالبة، بطلبات تظلمات حتى يوم الأربعاء الماضي.وأكدت الوزارة- في بيان- أن عدد الطلاب الذين استفادوا من تظلمهم، والتي تتراوح الدرجات التي حصلوا عليها من نصف درجة إلى سبع درجات (3002) طالب وطالبة، وسيتم تباعًا الإعلان عن تلك الإحصائيات فور ورودها من لجان النظام والمراقبة.يذكر أن أمس الخميس، كان آخر الأيام المقررة لسداد رسوم اطلاع الطلاب المتضررين من نتائجهم وسيتم العمل بلجان مراجعة الكراسات لحين الانتهاء منها وسيتم الإعلان تباعًا عن عدد الطلاب المتضررين وعدد الذين استفادوا من تظلمهم.