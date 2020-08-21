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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«ثقافة المنيا» تواصل احتفالاتها بذكرى افتتاح قناة السويس

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 03:56 م
ثقافة المنيا
ثقافة المنيا
جمال عاشور
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تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالاتها بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى، من خلال الورشة الفنية عن قناة السويس وتدريب الرواد على التعبير بالرسم والتلوين عن هذه المناسبة وذلك مع الفنانتين هالة المصرى، سحر عبد المحسن.

ومحاضرة تثقيفية بعنوان "قناة السويس بين الماضي والحاضر" حاضرها مصطفى الحسينى، تحدث فيها عن أهمية قناة السويس بالنسبة للدخل القومى لمصر وللعالم، بالإضافة لفعاليات معرض "نور الفنى" وهو نتاج أعمال الشباب من رواد قصر ثقافة المنيا فترة الحظر المنزلى وافتتحت المعرض الدكتورة إعتماد ياسين بكلية الفنون الجميلة قسم رسوم متحركة، والفنان خالد عبد الراضى ويتضمن المعرض العديد من الأعمال الفنية منها البورتريه، والطبيعة الصامتة، والأشغال الفنية، الاركيت، ومناظر طبيعية، وقومسيير المعرض الفنان أحمد عادل نور.

عقد نادى أدب القصر ندوة أدبية بعنوان "قراءة فى أعمال رواد شعر العامية" شارك فيها الشاعر مختار عبد الفتاح رئيس نادى الأدب، وتحدث عن شعر العامية بداية من بيرم التونسى مرورا بفؤاد حداد والأبنودى وصلاح جاهين وسيد حجاب ودورهم فى النهوض بالأغنية المصرية.

كما شارك فيها الأديب سعيد عوض سكرتير عام النادى والشاعرة انتصار شاهين والشاعرة زينب السعيد والشاعر أحمد صابر الفيومى وعدد من الشعراء الشباب، بينما ناقشت مكتبة "الثقافية" كتابا بعنوان  "تاريخ مصر الحديث" للدكتور مصطفى عبد الله، ناقشه علي محمد أنور.

أقام بيت ثقافة مطاى محاضرة تثقيفية بعنوان "مشكلة المخلفات والتخلص منها" تحدث فيها الدكتور عيسى محمد حسن عن المخلفات وأنواعها وكيفية إعادة تدويرها.

قدمت فرقة ملوى للفنون الشعبية عرض فنى تضمن تابلوهات غنائية راقصة منها "أمانة يا مراكبى، القصب،السحجة، الشعبيات العصايا، يا بنت يا ملاية، التحطيب والتنورة من التراث الشعبى"، تدريب  الفنان أسامة عبد الله وذلك بقاعة الفنان الراحل عبد الله محمود الملوانى بالقصر.

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