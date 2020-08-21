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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

في ظل كورونا.. نصائح للتعامل مع الأطفال المصابين بأمراض مزمنة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:31 م
الدكتور أحمد جمال
الدكتور أحمد جمال سامي
ياسمين عباس
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نصح الدكتور أحمد جمال سامي، إخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، بقياس درجات حرارة الطلاب قبل الصعود إلى "أتوبيس المدرسة"، مع تخصيص كرسي لكل طفل، وذلك لسهولة تحديد المخالطين في حال حدوث أي تطورات صحية أو ظهور حالات مصابة بكورونا.

وأشار سامي خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أنه يجب وضع خطة للتعامل مع الأطفال المصابين بأمراض مزمنة، منوهًا بدور أولياء الأمور في تنظيم مواعيد النوم الخاصة بأبنائهم بداية من الأسبوع المقبل تيسيرًا لعودتهم إلى العام الدراسي.

وشدد أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، على دور أولياء الأمور في العمل على تحصين أطفالهم بالتطعيمات والأغذية لتقوية مناعتهم، ومن أهمها تعطيم الإنفلونزا الموسمية، موضحًا أنه يجب الحصول على الوجبات الغذائية التي توفر جميع المعادن للأطفال، بالإضافة إلى الفواكه.

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