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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«فوج» حول العالم توحد موضوع «الأمل» لعدد سبتمبر 2020 (صور)

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 03:59 م
هند صبري
هند صبري
مارسيل نظمي
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«الأمل».. هذا العنوان الذي اتفقت عليه كل إصدارات مجلة «فوج» العالمية - الرائدة بالموضة والجمال - ليكون عنوان غلافها لشهر سبتمبر 2020، وذلك كرسالة لنشر التفاؤل في ظل ظروف قاسية غير مسبوقة يواجهها العالم.

وسلطت فوج - في نسختها العربية - الضوء على النجوم والأبطال من متحدي الصعوبات الذين يشكلون مصدر إلهام للجميع.

وتعد هذه المرة الأولى منذ 128 عاما بداية انطلاق المجلة التي توحد في كل إصداراتها الـ26 حول العالم، عنوان موضوع تحريري.

وعلى الرغم من ارتباط عدد سبتمبر من كل عام بتسليط الضوء على صيحات والجمال، حيث يتزامن ذلك مع إقامة العروض لكبرى العلامات التجارية العالمية، إلا أن رئيس التحرير مانويل أرنو هذه المرة قرر اتباع نهج أكثر واقعية، لضمان أن تجد رسالة الأمل صداها عند القراء، وقدم انعكاسًا للوقت الحاسم الذي يمر به العالم حاليًا.

وعن العدد الجديد، يقول أرنو: «نجمة الغلاف ميلا أبوشلبك، وهي طفلة صغيرة لا يتجاوز عمرها سبع سنوات، وهي واحدة من بين آلاف الأطفال اللبنانيين المتضررين من جراء الانفجارات المدمرة التي هزت بيروت».

وأضاف خلال تصريحاته لـ«فوج» العربية: «ميلا لم تفقد الأمل رغم أنها رأت منزلها مهدومًا أمام عينيها، وبرغم الغموض القاتم على مستقبلها، إلا أنها لم تفقد أبدًا الأمل في قيام بلادها مجددًا».

وتنضم إلى العدد الافتتاحي لغلاف عدد سبتمبر النجمة هند صبري كشخصية أيقونية تنادي بحقوق المرأة في الشرق الأوسط، وتسعى كذلك للقضاء على العنف الأسري والإساءات المنزلية.

التُقِطَت صور ميلا أبوشلبك التي تعاني من البهاق في بيروت بعدسة المصور طارق المقدم، وقام بتنسيق أزيائها أمين جريصاتي، وذلك قبل شهرين من وقوع الانفجار المدمر الذي هز كل أركان المدينة. يذكر أن منزل جريصاتي، وهو مصمم أزياء علامة بويفريند ذا براند، قد تعرض للدمار وكذلك متجره وسيارته بفعل الانفجار.

كما تأثر منزل أسرة أبوشلبك الذي يقع بالعاصمة، ما اضطرها للعيش في منطقة الجبال. وفي حوارها مع ڤوج العربية ضمن موضوع غلاف العدد الجديد، تتحدث ميلا عن أمنياتها للمستقبل، ولمستقبل غيرها من الأطفال، ومستقبل بلدها عمومًا.

وعلى صعيد آخر، تقدم الممثلة هند صبري الحائزة على عدة جوائز موضوع الأمل من منظور آخر، فقد حققت النجمة العديد من الإنجازات المهمة على مدار مسيرتها الفنية التي كان آخرها التعاقد مع شركة نتفليكس لإنتاج مسلسل عربي والمشاركة في بطولته ليكون من أعمال الشبكة الأصلية، ولكن لم يتحدد اسمه بعد، كما تعد هند أول امرأة عربية تشارك كعضو لجنة تحكيم في مهرجان البندقية السينمائي.
هند صبري
ميلا أبو شلبك
ميلا أبو شلبك
هند صبري
هند صبري
ميلا أبو شلبك
ميلا أبو شلبك
هند صبري

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