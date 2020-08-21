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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

قمة «مصرية عراقية أردنية» فى عمان بمشاركة السيسى الأسبوع المقبل

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 01:18 م
السيسي
السيسي
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كشفت مصادر لـ«الدستور» عن عقد قمة ثلاثية «مصرية- أردنية- عراقية»، الأسبوع المقبل، في العاصمة الأردنية عمان، تجمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وكان لقاء سابق لوزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الأردني أيمن الصفدي كشف عن التحضير لقمة ثلاثية بين زعماء الدول الثلاث، دون الكشف عن موعدها بعد، بحسب ما نشرت صحيفة «الغد» الأردنية.

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