قمة «مصرية عراقية أردنية» فى عمان بمشاركة السيسى الأسبوع المقبل

قمة «مصرية عراقية أردنية» فى عمان بمشاركة السيسى الأسبوع المقبل
الجمعة 21/أغسطس/2020 - 01:18 م
كشفت مصادر لـ«الدستور» عن عقد قمة ثلاثية «مصرية- أردنية- عراقية»، الأسبوع المقبل، في العاصمة الأردنية عمان، تجمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
وكان لقاء سابق لوزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الأردني أيمن الصفدي كشف عن التحضير لقمة ثلاثية بين زعماء الدول الثلاث، دون الكشف عن موعدها بعد، بحسب ما نشرت صحيفة «الغد» الأردنية.
وكان لقاء سابق لوزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الأردني أيمن الصفدي كشف عن التحضير لقمة ثلاثية بين زعماء الدول الثلاث، دون الكشف عن موعدها بعد، بحسب ما نشرت صحيفة «الغد» الأردنية.