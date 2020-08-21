قمة «مصرية عراقية أردنية» فى عمان بمشاركة السيسى الأسبوع المقبل

كشفت مصادر لـ«الدستور» عن عقد قمة ثلاثية «مصرية- أردنية- عراقية»، الأسبوع المقبل، في العاصمة الأردنية عمان، تجمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.وكان لقاء سابق لوزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الأردني أيمن الصفدي كشف عن التحضير لقمة ثلاثية بين زعماء الدول الثلاث، دون الكشف عن موعدها بعد، بحسب ما نشرت صحيفة «الغد» الأردنية.