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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«البيئة» تداهم 10 مصانع بمدينة بلبيس فى حملة تفتيشية

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:36 ص
البيئةتداهم مصانع
البيئةتداهم مصانع
أريج الجيار
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شن الفرع الاقليمى لجهاز شئون البيئة بالشرقية حملة مكبرة بالتنسيق مع المحافظة وهيئة الاستثمار والدفاع المدني وهيئه السلامة والصحة المهنية ومديرية التموين والتجارة الداخلية،استهدفت تفتيش 10 مصانع داخل المنطقة الصناعية بمدينة بلبيس وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة إنه من الضروري إحكام الرقابة على كافة المصادر المحتملة للتلوث، متابعة أن شكل لجنة تفتيشية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئاسة مركز ومدينة بلبيس، وتم معاينة أحد مشروعات تكرير وتعبئة الزيوت بقرية السلام - مركز بلبيس وتم إجراء عدد من القياسات البيئية واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضافت أن فرع جهاز شئون البيئة بأسيوط نفذ حملة مرورية لفحص عوادم المركبات بالتنسيق مع إدارة المرور وشرطة البيئة والمسطحات بمنطقة منقباد للتأكد من مدى مطابقتها للقياسات والمعايير البيئية، وتم توقيع غرامات على المركبات المخالفة، وخلال الحملة تم توعية قائدى المركبات بأهمية ضبط محرك السيارة للحد من تلوث الهواء والحفاظ على صحة المواطنين.

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