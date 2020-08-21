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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أمسية للإنشاد الدينى بأوبرا الإسكندرية احتفالًا بالعام الهجرى

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:44 ص
دار أوبرا الإسكندرية
دار أوبرا الإسكندرية
حسن أمين
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تقدم دار أوبرا الإسكندرية على مسرح سيد درويش، مساء اليوم، أمسية روحانية لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، وذلك احتفالا بالعام الهجري الجديد.

ومن المقرر أن تقدم الفرقة، خلال الحفل، باقة متنوعة من الأعمال الدينية والابتهالات التي وضعها كبار الملحنين منها: "إلي رحاب يثرب" لعبدالعظيم محمد، و"اللهم صلي علي المحبوب" و"سيدنا النبي محلاه" لسامي الحفناوي، و"اتعلمي يا دنيا" لمحمد قابيل، و"عليك سلام الله" و"لاجل النبي" لمحمد الكحلاوي، و"صلوا عليه" لعبد الحليم نويرة، و"سلام الله يا طه" لجمال سلامة، و"أسماء الله الحسنى" لسيد مكاوي، و"النبي الغالي"، و"يا طيبة"، و"طلع البدر علينا" وغيرها من الابتهالات والأغنيات الدينية.

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