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محمد العسيري
الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

انطلاق المؤتمر الأول للتحول الرقمي في مجال الرياضة.. أكتوبر

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:34 ص
الدكتور أشرف صبحى
الدكتور أشرف صبحى
طارق عتمان
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أصدر مجلس إدارة اتحاد الاتحادات النوعية برئاسة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قرارا بتنظيم المؤتمر الأول للتحول الرقمي فى مجال الرياضة خلال شهر أكتوبر المقبل، على أن يتولى شريف عبد الباقى عضو مجلس إدارة الاتحاد مهمة الأمين العام للمؤتمر.

وينظم المؤتمر بالتعاون مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، ليكون مؤتمرا تطبيقيا يركز على الأعمال التى يمكن أن تستفيد منها الهيئات الرياضية ويقوم بتطويرها الشركات ورواد الأعمال من الشباب المصرى الذى لديهم تطبيقات وأعمال وأفكار فى مجال التحول الرقمي للرياضة المصرية.
انطلاق المؤتمر الأول للتحول الرقمي في مجال الرياضة.. أكتوبر
انطلاق المؤتمر الأول للتحول الرقمي في مجال الرياضة.. أكتوبر
انطلاق المؤتمر الأول للتحول الرقمي في مجال الرياضة.. أكتوبر
انطلاق المؤتمر الأول للتحول الرقمي في مجال الرياضة.. أكتوبر

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