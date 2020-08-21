انطلاق المؤتمر الأول للتحول الرقمي في مجال الرياضة.. أكتوبر

أصدر مجلس إدارة اتحاد الاتحادات النوعية برئاسة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قرارا بتنظيم المؤتمر الأول للتحول الرقمي فى مجال الرياضة خلال شهر أكتوبر المقبل، على أن يتولى شريف عبد الباقى عضو مجلس إدارة الاتحاد مهمة الأمين العام للمؤتمر.وينظم المؤتمر بالتعاون مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، ليكون مؤتمرا تطبيقيا يركز على الأعمال التى يمكن أن تستفيد منها الهيئات الرياضية ويقوم بتطويرها الشركات ورواد الأعمال من الشباب المصرى الذى لديهم تطبيقات وأعمال وأفكار فى مجال التحول الرقمي للرياضة المصرية.