استئناف عمل العيادات الخارجية بمستشفى «الزهور» فى بورسعيد

أعلنت إدارة مستشفى "الزهور" بمحافظة بورسعيد، التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، اليوم الجمعة، عن مباشرة واستئناف العمل بقسم العيادات الخارجية تحت إشراف دكتور علي محسن حمزة، مدير العيادات الخارجية، بعد توقفها بسبب أزمة كورونا.وأشار الإدارة- في بيان اليوم- إلى أنه جرى تهيئة خيمة الانتظار أمام العيادة، وإعدادها بعدد مناسب من الكراسي حتى يجد المريض مكان انتظار مناسبا، مما يجنب التكدس داخل العيادات، وتوفير بيئة مناسبة للمريض والطبيب للحصول على خدمة طبية متكاملة.وأكدت الإدارة أنه سيستمر العمل بكل قوة وإخلاص وتفان من كل أقسام مستشفى "الزهور" والعمل يدًا بيد بروح الفريق الواحد، من أجل حصول المريض على خدمته الطبية كاملة والحرص الكامل على صحته وسلامته.