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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تسجيل المواطن لبياناته إلكترونيًا للاستفادة من «مايغلاش عليك».. شائعة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:29 ص
لمبادرة ما يغلاش
لمبادرة "ما يغلاش عليك"
محمد إبراهيم
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نفى المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اشتراط تسجيل أصحاب البطاقات التموينية بياناتهم على الرابط الإلكتروني لمبادرة "ما يغلاش عليك" للاستفادة من الخصومات عند الشراء من المنافذ.

وقال المركز في تقرير الشائعات الدوري الصادر اليوم، أنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن أصحاب البطاقات التموينية يستفيدون من الدعم المخصص لهم في المبادرة من خلال تقديم بطاقات الرقم القومي فقط لمراكز البيع التي يريدون الشراء منها دون الحاجة إلى أي إجراء آخر.

وفي سياق متصل، فإن الموقع الإلكتروني لمبادرة "ما يغلاش عليك" لتحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي، يحتوي على السلع المشاركة في المبادرة ونسب الخصم عليها والأسعار قبل وبعد الخصم والشركات المنضمة للمبادرة، ومواصفات السلعة إن وجدت، كما يتضمن الموقع محتويات عن طريقة استفادة المستهلك من المبادرة، وأيضًا طريقة وشروط الحصول على تمويل من البنوك وشركات التمويل المشاركة في المبادرة، وتفاصيلها، وكيفية اشتراك التاجر أو المصنع في المبادرة، ويشمل محتوى الموقع أيضًا معلومات عن المبادرة ومنها فكرتها، وهدفها، والجهات الحكومية المشاركة فيها سواء رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء، أو الوزارات المختلفة، والبنك المركزي.

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