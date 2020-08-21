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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

موعد رجوع صلاة الجمعة في المساجد.. والإجراءات الاحترازية بعد عودتها

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 01:14 م
صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
أميرة العناني
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زاد البحث اليوم عن موعد عودة صلاة الجمعة، وتسأل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد رجوع صلاة الجمعة في المساجد والإجراءات الاحترازية بعد عودتها.

موعد رجوع صلاة الجمعة في المساجد

وتعتبر جمعة اليوم أخر جمعة تذاع بأذان النوازل، وتقام الصلاة في مسجد النور بالعباسية فقط، وأعلنت وزارة الأوقاف عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى والجامعة التي تحددها ابتداء من يوم الجمعة 28 أغسطس.

وحددت وزارة الأوقاف عدة ضوابط لعودة صلاة الجمعة وهي كالآتي:

- الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصي، وفتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فقط، وتكون خطبة الجمعة في حدود عشر دقائق.

- عدم فتح دورات المياه أو دور المناسبات أو زيارة الأضرحة، وعدم السماح بأي مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه، وكذلك عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد.

- سيتم فتح المساجد الكبرى والجامعة بشرط وجود إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف، ومصرح له بالخطابة، وعمال معينين على المسجد أو مسكنين عليه ومسئولين مسئولية تضامنية مع إمام المسجد أو الخطيب ومفتش المنطقة ومدير الإدارة وجميع قيادات المديرية عن تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، وتحقيق عملية التباعد بين المصلين.

- في حالة حدوث أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالف أو المخالفين مع عدم إقامة الجمعة في المسجد الذي تحدث فيه المخالفة مرة أخرى.

- لا حرج على الإطلاق على من صلى الجمعة ظهرًا في منزله طوال فترة الفتح الجزئي سواء أكان ذلك منه تحوطًا واحتياطًا أم كان إيثارًا في إفساح المكان بما يُمكِّن من عدم الخروج على إجراءات التباعد وتحقيق الأمان الصحي.

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